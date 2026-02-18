Размествания в парламента: Кои министри от кабинета "Желязков" се завръщат като депутати?

След последното заседание на кабинета "Желязков" на 17 февруари станаха ясни имената на министрите, които потенциално могат да се върнат като народни представители в оставащия кратък живот на 51-ото Народно събрание, показа справка на Actualno.com. По предварителни изчисления 11 от министрите (или общо 12 с премиера) в оставка могат да заемат отново депутатските банки, а със сигурност осем от министрите остават извън пределите на властта в навечерието на новите предсрочни парламентарни избори.

На практика при клетвата на правителството 13 от министрите бяха първо депутати, но само 12 от тях ще могат да се върнат. Причината - бившият финансов министър Теменужка Петкова остава извън парламента, след като Конституционният съд преразпредели мандатите след влизането на партия "Величие" и така ГЕРБ загуби своя в Търговище, откъдето тя бе влезнала през ноември 2024 г.

Седем смени за Борисов

Още: Специалисти по едно, министри по друго: С традицията ни в абсурдите, превенцията е разбираема

Досегашният Росен Желязков ще се завърне в парламента като представител на Благоевградски регион, с което Георги Георгиев от Сандански излиза от парламентарната група. На изборите през октомври 2024 г. той получи над 6100 преференции и размести листата в югозападния район.

От своя страна завръщането на доскорошния вицепремиер Томислав Дончев от листата на ГЕРБ в Габрово ще принуди шефа на габровския футболен клуб "Янтра" и досегашен депутат Михаил Митов да напусне поста си и да освободи единствения мандат за ГЕРБ от областта.

Външният министър Георг Георгиев също напуска изпълнителната власт в посока законодателната - той ще заеме мястото на Стефан Маринов от СДС в парламента, а енергийният министър Жечо Станков ще имести бившия кандидат за кмет на Созопол и депутат от Бургаския регион за листата на ГЕРБ Стефан Маринов.

Разместванията в Стара Загора се дължат на завръщането на образователния министър Красимир Вълчев като депутат, за сметка на Десита Петкова. От листата във Варна пък мястото си обратно ще заеме вътрешния министър Даниел Митов, докато Деница Николова напуска парламента. Очаква се също д-р Валерия Славова от листата на ГЕРБ в Пловдив да отстъпи място на бившия правосъден министър Георги Георгиев.

Още: България участва на Съвета за мир на Тръмп: Ето кого гласят и с какви правомощия

Трима министри от квотите на ГЕРБ в лицето на Атанас Запрянов (отбрана), Георги Тахов (земеделие) и Валентин Мундров (електронно управление) на практика бяха и бивши служебни министри в кабинета "Главчев" и макар припознати от партията на Борисов не са били кандидати за депутати и/или партийни представители, поради което управленските им кариери приключват поне на този етап.

БСП с "обновление"

Рокадите при БСП са четири. Вицепремиерът и подал оставка от лидерския пост при социалистите Атанас Зафиров би могъл да се завърне в парламента на мястото на Нина Димитрова от столичната листа. Бившият министър на екологията Манол Генов ще заеме депутатското място на депутата Галин Дурев. От своя страна д-р Десислав Тасков пък ще се върне към практиката си на уролог, за да освободи място на бившият социален министър Борислав Гуцанов с мандат от варненската листа, а мястото на БСП от Русе в лицето на Биляна Иванова ще се замени от това на бившият регионален министър Иван Иванов.

По информация на Actualno.com обаче предстои тези условности да бъдат допълнително коментирани поне поради две условия:

не е ясно кои министри биха останали като служебни или евентуално като зам.-министри;

не е ясно каква ще е политиката на новото партийно ръководство по отношение на бившото парнийно ръководство, заело министерските постове;

не е ясно дали ще са отново депутати за кратко и дали изобщо ще са кандидати за депутати на новите предсрочни парламентарни избори.

Лебедова песен за ИТН

По всичко личи последните дни за партия "Има такъв народ" в парламента ще бъдат белязани само от една рокада - бившият здравен министър Силви Кирилов ще се завърне за кратко в НС на мястото на външнополитическия експерт Димитър Гърдев. Останалите министри от квотата на ИТН в лицето на икономическия Петър Дилов, министъра на културата Мариян Бачев и транспортния Гроздан Караджов не са били избирани за депутати и, съответно, остават без властови постове.

Още: Кабинетът "Желязков" е (почти) най-дълго управлявалият в оставка в историята

От своя страна спортният министър Иван Пешев и министърът на туризма Мирослав Боршош бяха столични общински съветници, преди да се закълнат като членове на правителството. По закон обаче техните места в състава на местния парламент не се пазят, за разлика от тези на народните представители.