Забравеният апокалипсис на Земята, който е унищожил 85% от живота много преди появата на динозаврите

Когато мислим за праисторически катастрофи, повечето хора се сещат за астероида, който е унищожил динозаврите. Но много преди това, преди близо 400 милиона години, планетата преживява друга глобална катастрофа - малко известното късноордовикско измиране. Това уникално събитие унищожава 85% от всички живи видове, което го прави един от най-опустошителните периоди в историята на Земята. IFLScience пише за този забравен апокалипсис.

Планетата преди апокалипсиса: океан, пълен с живот

За да разберем Земята през ордовикския период (преди около 485–443 милиона години), е необходимо да си представим свят, който е бил коренно различен от днешния. На сушата не е имало познати животни, дървета, цветя или друга значима растителност. Ако земята е била зелена, то е било само от водорасли.

Ричард Туичет, ръководител на изследванията в областта на науките за Земята в Природонаучния музей на Великобритания обяснява, че тогава светът е бил съвсем различен. Въпреки това, под повърхността на океана процъфтявало невероятно разнообразие от странни същества, еволюирайки с безпрецедентна скорост. Тази епоха, известна като Великото ордовикско събитие за биоразнообразие (GOBE), била период на интензивни еволюционни експерименти.

Появили са се видове, които познаваме днес, като морски звезди, морски таралежи и корали. Водните екосистеми, обитавани преди това само от няколко вида, внезапно били населени от филтриращи организми на всички дълбочини. Като цяло, ордовикският период е бил време на огромно увеличение на биоразнообразието по цялата планета.

Масовото измиране в края на ордовикския период не е било единична, мигновена катастрофа като удар на астероид, а по-скоро поредица от събития. Изследователите са склонни да мислят, че е имало две отделни фази.

„Всички по-късни масови измирания от „Голямата петица“ – да, много от тях имат компонент на изменението на климата, но той винаги е затопляне, а не охлаждане. Но ордовикското измиране е започнало с рязко глобално захлаждане“, обяснява Туичет.

Една хипотеза е, че еволюцията на първите растения на сушата би могла да е причинила това захлаждане. Дори малкото мъхове, които са се адаптирали към живота на сушата, биха допринесли за изветрянето на скалите и абсорбирането на въглероден диоксид от атмосферата, което би довело до заледяване. Алтернативно или допълнително обяснение може да бъде геоложко съвпадение: суперконтинентът Гондвана се е преместил към Южния полюс, което би могло да причини захлаждане и албедо ефект (отражение на слънчевата светлина от леда), което отново е засилило захлаждането.

С възстановяването на планетата от ледниковия период температурите отново са започнали да се покачват. Но този път оцелелите видове са се сблъскали не само с жегата, но и с глобален спад на нивата на кислород в океаните, както се вижда от вкаменелостите. Причините за това явление остават неизвестни - може би е било цъфтеж на водорасли, който е абсорбирал кислород, или засилен вулканизъм, който е изхвърлил минерали във водата, които са помогнали за абсорбирането на кислород.

Крайният резултат е глобално измиране на приблизително 60% от родовете и близо 85% от видовете. По отношение на нетната смъртност това измиране е едно от най-големите в историята на Земята, второ след измирането през Пермския период, което се е случило около 200 милиона години след ордовика.

