Дим и огън: Ситуацията след поне 2 атаки с дронове срещу руски завод за електроника за "Шахед"-и и ракети (ВИДЕО)

За пореден път, поне пети, е имало атака с дронове срещу важен руски военен завод. Той се намира чак в Чувашия, в района на Чебоксари т.е. над 1000 километра от границата с Украйна - става въпрос за завода "ВНИИР-Прогрес", който прави антени "Комета" за руските дронове клас "Шахед", както и приемници на данни от ГЛОНАСС, руския еквивалент на GPS, чипове за руските ракети "Искандер-М" и "Калибър" и УМПК модули за умни бомби.

Губернаторът на Чувашия Олег Николаев потвърждава, че регионът е атакуван, като в две различни публикации в Телеграм всъщност говори за две атаки. За първата твърди, че нямало големи щети и разрушения, само няколко повредени автомобила. Само че видеокадри от мястото на събитието показват огромен стълб дим и пламъци - не е ясно какво точно "пламти" така.

Руското военно министерство все още не дава информация как точно е минала нощта в Русия от гледна точка "дронове". Последната засега сводка в официалния канал в Телеграм на ведомството сочи 14 свалени дрона за времевия период от 20:00 до 23:00 часа московско време на 17 февруари. По 5 са свалени над Белгородска и Курска област, 2 над Ростовска област и по 1 над Брянска и Орловска област - няма нито дума за Чувашия.

