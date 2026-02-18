Спорт:

Открито е мощно упойващо вещество в кръвта на Ивайло Калушев: МВР разясни (ВИДЕО)

В кръвта на Ивайло Калушев е установено наличие на фенобарбитал - успокоително и хипнотично средство. Това заяви на брифинг зам.-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура - София Наталия Николова. Разследващите дадоха още подробности за случилото се на хижа "Петрохан" и под връх Околчица, където бяха намерени общо шест тела на простреляни мъже и едно дете (15-годишния Александър).

Тя добави и че по ръцете и по ръкавите на Калушев и Николай Златков, намерени в кемпера, има капсулни микроследи.

"От тримата мъже на Петрохан - двама са с по едно огнестрелно нараняване в слепоочието. Ивайло Иванов е с две огнестрелни наранявания, като смъртта не е настъпила при първото, а при второто", уточни Николова.

От изготвените до момента експертизи става ясно, че барутни частици има по ръцете на двама от починалите пред хижата – Пламен Статев и Дечо Василев. По ръцете на третия загинал (Ивайло Иванов) има кръв, но са открити барутни частици и по левия и по десния ръкав на дрехата му. Барутни частици има и по ръкавите на другите двама мъже. По оръжията, открити на местопроизшествието, е установено ДНК и на тримата мъже.

Беше съобщено, че Пламен Статев е с входна рана на дясното слепоочие, а куршумът е излязъл от лявото слепоочие. Калибърът на куршума е 9 мм. Не е имало алкохол в кръвта му.

Смъртта на Ивайло Иванов е в следствие на две огнестрелни наранявания на главата - едно с вход под брадичката и с изход областта между двете очи, и второ – с входна рана в ляво слепоочие и изходна – дясно слепоочие. Смъртта е причинена от втория изстрел. И той не е употребявал алкохол преди смъртта си.

Дечо Василев е бил с входна рана в дясното слепоочие и изходна – в лявото.

Виолета Иванова
