Японски климатолог определи датата на следващото масово измиране на Земята

Японският климатолог Кунио Кайхо е създал нова графика, показваща масови измирания. Той също така е предсказал кога може да настъпи следващият край на света. Той също така отбеляза, че следващото измиране на нашата планета ще бъде шестото поред. Изданието Biogeosciences пише за това .

Прогнозата на японски климатолог за следващото масово измиране на Земята

През последните 540 милиона години нашата планета многократно е губила голяма част от видовото си разнообразие за относително кратък период от време. Такива събития се наричат ​​масови измирания и често следват глобално изменение на климата, захлаждане или затопляне.

Кайхо се опитал да определи количествено връзката между средната температура на Земята и биоразнообразието на планетата. В резултат на това той открил, че съществува линейна зависимост. Колкото повече се променя температурата, толкова по-забележима е промяната в биоразнообразието.

Проучването е взело предвид различни фактори, свързани с човешката дейност. То е установило, че глобалното затопляне, както и много други причини, скоро биха могли да доведат до изчезване на всички видове живи същества. Това определено ще се случи, ако хората не започнат да правят опити да променят ситуацията. Масовото измиране ще бъде шестото за нашата планета.

Много експерти смятат, че изчезване ще настъпи до 2100 г. Изчисленията на Кунио Кайхо показват, че тези данни са силно преувеличени. Климатологът смята, че едва до 2500 г. средната температура на планетата може да се повиши до критично ниво. Специалистът е анализирал информация за температурите по време на минали измирания. Взети са предвид и данни за изчезнали видове.

След това е извършен сравнителен анализ на получените показатели. Той показва, че броят на изчезналите видове зависи изцяло от това какви температурни аномалии са били налице в местообитанията, познати на тези видове. За да се случи най-голямото масово измиране, би било необходимо значително повишаване или понижаване на средната температура на планетата. Показателят би трябвало да се увеличи с 9 градуса или да се понижи със 7 градуса по Целзий.

