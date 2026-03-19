Росица Карамфилова: Категорично ще бъдем алтернатива на настоящия модел

19 март 2026, 21:09 часа 583 прочитания 0 коментара
Ние категорично ще бъдем алтернатива на настоящия модел, каза Росица Карамфилова от "Прогресивна България" в студиото на "Още от деня". Карамфилова е бивш служебен министър на околната среда и водите в първото и второто служебно правителство на Гълъб Донев. "Ние категорично ще бъдем алтернатива на настоящия модел. На модела, който виждаме на овладяване на властта, на статуквото на олигархията в властта. И как ще го постигнем? Първото и най-важното е да гарантираме, и ние знаем как, че сигурността на гражданите е на 100% на маса. Какво означава това? Означава, че ние трябва да гарантираме, че гражданите живеят в една сигурна среда, защитена среда, от гледна точка на прокуратура, на съдебна система, дори ако погледнем в моята сфера на екологичната сигурност", каза тя.

Тя отрече президентът Румен Радев да е част от статуквото, въпреки че за девет години в президентството е съставил пет служебни кабинета. "През всичките тези девет години много често, бих казала, именно президента Радев се явяваше една от последните бариери в опитите на останалите партии от статуквото за спиране на редица, нека да използвам недобри практики, съществували и съществуващи дори към настоящия момент", обясни Карамфилова.

Карамфилова каза още, че от коалицията около бившия президент очакват да спечелят 125 депутатски места в новия парламент, но ако това не стане, всички варианти са възможни. В отговор на въпрос дали ГЕРБ може са се разглеждат като евентуален коалиционен партньор, тя беше категорична, че бившият държавен глава не е напуснал поста си, за да прави сглобки.

Росица Карамфилова обясни, че в програмата на "Прогресивна България" няма вдигане на данъците, както и промяна на геополитическата ориентация на страната. Като бивш служебен екоминстър Карамфилова коментира темата за поисканото от България и още девет държави предоговаряне на схемата за търговията с емисии.

"Темата е много дълга, защото ако трябва да направим разлика, съществуват две схеми за търговията с емисии. Едната е, вие опоменахте, част от тях са именно Мариците и въглищните централи, а другата е новата схема за търговията с емисии, която касае използването на горива, така наречената схема 2. Аз съм на мнение, че технологичната трансформация е задължителна. Всички ние сме наясно, че често поради чисто икономически причини и вдигането на цената, те трудно оцеляват към настоящия момент. Но не трябва да забравяме и факта, че, споменахме и геополитическата обстановка, виждаме как вървят цените на горивата, и от правната точка тук трябва да бъде един задълбочен анализ, реалната ситуация, икономическите, включително социалните аспекти на всяко едно такова действие, и то взети от легитимен състав", заяви тя.

Росица Карамфилова разказа, че като служебен министър на околната среда и водите е получила сигнали от редица неправителствени организации, и то екологични организации, за проблем през прохода Петрохан, за хора с шейни и други и се е опитала да разтрогнете споразумението между екоминистерството и НПО-то на Ивайло Калушев. Тя допълни, че за нея е било изненада да открие споразумението не в архивите на министерството, а на сайта на неправителствената организация, качено с подписите и печатите.

Карамфилова каза още, че тя е изпратила сигнал по случая на прокуратура и на МВР, направена е и била проверка на инспектората, включително няколко проверки на място. "Всички средства, които законодателят предвиди в качеството ми на министър на околната среда и водите, са предприети, така че държавността да се върне в държавата", категорична бе тя.

Елин Димитров Отговорен редактор
