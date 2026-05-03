Журналист: "Прогресивна България" ще прави всичко възможно, за да избегне резките завои

Една от най-големите грешки, които „Прогресивна България“ може да направи, е да не успее да оправдае високите очаквания. Това каза в предаването „120 минути“ водещият на „Денят“ и „Седмицата“ на Дарик Радио Божидар Русев.

„С тези изборни резултати установяваме, че половината от избирателите в България не желаят да правят избор между това дали са граждани на света, или граждани на нацията си. Те казват, че е възможно нещо между двете“, коментира журналистката от Offnews Ружа Райчева.

Според нея в миналото политиците представяха избора като много ултимативен - ако си със света, не си в България и обратното. „Вижда ми се, че „Прогресивна България” и Румен Радев показват, че е възможно да пазим интереса си, както и да бъдем част от съюзите, от които сме“.

„Прогресивна България“ ще прави всичко възможно, за да избегне резките завои, защото един завой на изток, например, тъй като имаше много такива обвинения по време на кампанията, ще означава потенциално отново стотици хиляди да излязат по площадите и улиците на България. А Румен Радев категорично не иска това. България изглежда много по-подредена в момента“, смята Русев.

По думите му дълго време чувахме от някои политици и анализатори, че е изчерпан смисълът на парламентарната република. „Много поред избори представяха една и съща електорална картина. Все не можеше да се стигне до мнозинство или адекватна коалиция. Трябваше да се правят много компромиси“.

„В крайна сметка стигнахме до настоящата ситуация, в която българските граждани казаха, че парламентарната република не е изчерпана от съдържание. Може, ако харесаме един политик, да му гласуваме толкова голямо доверие, че той да стигне до мнозинство“, коментира Русев.

Според Райчева първите стъпки няма как да бъдат в посока правосъдна съдебна реформа, защото това изисква конституционно мнозинство и преговори. „Предполагам, че правителството като първа задача ще се заеме с цените, с овладяване на спекулата, инфлацията. Имаме страшно много реформи, които трябва да се направят. Отговорността е огромна и тук Румен Радев няма извинения“.

„Това, което щеше да му върши работа от гледна точка на извинения, щеше да бъде да няма мнозинство. Тогава можеше да се оправдава с трудността на своите партньори. А сега единствено и само би могъл да се оправдава с отделни хора, които евентуално може да наказва от „Прогресивна България“. Това е тежестта на тази огромна отговорност, която има в момента“, обясни журналистката.

Според Русев една от най-големите грешки, които „Прогресивна България“ може да направи, е да не успее да оправдае високите очаквания. „И по време на кампанията чувахме, че цените са прекалено високи. Ние го усещаме и в магазините, и на бензиностанциите. Ако ни се обещават спешни мерки, които да дадат бързи резултати, то само след няколко седмици или няколко месеца ще видим дали те са успешни“.

„От ПП-ДБ настояват колкото се може по-скоро, но все пак внимателно да се разгледат начините, по които може да стигнем до нов състав на ВСС. След това да се избере нов главен прокурор. Но битката с олигархията ще бъде водеща. Въпреки това имаме темата с икономиката и високите цени“, допълни Русев.

Той обясни, че следващата седмица ще видим съставянето на редовно правителство с министър-председател Румен Радев. „А точно в този момент тези големи очаквания вече нямат да имат причина защо да не могат да се случат“.