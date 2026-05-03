Атанас Атанасов: След като Кирил Петков напусна политиката, се промени комуникацията

Лидерът на "Демократи за силна България" и заместник-председател на 52-то Народно събрание Атанас Атанасов определи политическото разделение като сериозна грешка, която отслабва опозицията и затруднява вземането на решения. "Това е сериозна политическа грешка, защото това означава отслабване на опозицията. И като казвам опозицията – в този парламент нашата парламентарна група трябваше да бъде единна опозиция. И трябваше да бъде опозицията, защото от една страна ГЕРБ и ДПС след този погром се свиха в ъгъла. И между другото тук е хубаво да кажа – вие видяхте как гласуваха за избор на председател на Народното събрание. Гласуваха, без никой да им иска подкрепа. От друга страна „Възраждане“ едва прескочиха 4%-ата бариера. Ние имахме над 60 000 гласа повече от предните избори. И сме имали постоянно опозиционно поведение. Трябваше да бъдем опозицията", заяви Атанасов.

За провала на посредничеството

„През цялото време на съществуването на тази коалиция, а и по коалицията „Демократична България“, от която ние сме част – между другото това е най-дълго съществувалата коалиция след 1989 година в България – винаги съм полагал всички усилия, които мога да положа, за това да се събираме. Защото на сградата на Народното събрание пише „Съединението прави силата“. И тук положих много усилия, но явно не успях", заяви Атанасов.

„За съжаление, след като Кирил Петков напусна политиката и един кръг негови близки, които също, някои от тях бяха народни представители, се оттеглиха, се промени комуникацията. И бих казал, че много трудно започна да функционира коалицията, което доведе дотам почти да се блокират възможностите за вземане на решения. Това е истината. Иначе всички други обяснения за идеологически различия – това е несериозно", каза още той.

„Кайма-коалицията“ и вътрешните конфликти

Атанасов коментира и вътрешните напрежения: „Знаете тази максима, че когато се правят крайни решения и когато се прави политика, най-добре е да не се наднича там, защото след това може да не се консумират „кренвиршите“. Поради тази причина не би трябвало да се изнася информация от отношенията, но така или иначе се е получил този водораздел.“

„Нашият избирателен корпус, хората, които са гласували за нас, имат право да разберат защо се е стигнало до това състояние", заяви Атанасов.

За решенията „под натиск“

„В една коалиция, в една партия, за да бъдат вземани решения, трябва да има диалог, трябва да има спорове, но трябва да се намира общо решение. Не може да се търсят такива решения или да се налагат през публичен натиск и такъв тип публични взаимоотношения. Ето затова ви казах, че беше нарушена комуникацията вътре в коалицията, което доведе до ситуации, в които да не могат или да бъде затруднено вземането на изключително важни решения", коментира още Атанасов.

За опозиционната роля

„Нашата заявка по време на кампанията беше – искаме властта. Искаме властта, защото бяхме твърдо опозиция, защото предизвиквахме протестите, защото лидирахме протестите и очаквахме да получим необходимата подкрепа.“

„След изборите, разбира се, заявихме всички заедно или поотделно, че ще бъдем последователна опозиция. Въпросът е оценката да бъде от делата, а не от заявките", коментира още той.

Критики към Румен Радев

Атанасов бе критичен към лидера на "Прогресивна България": „Мисля, че леко лицемерно Румен Радев се притесни от нашето разцепление, защото това разцепление създава комфорт на управляващите и дава възможност за преговори поотделно.“

„Винаги с Европа, никога срещу Русия – перефразирам, за да може да се разбере поведението на Радев и на тази политическа сила. Зависимостите, които започват да прозират от руските интереси в България, са риск за българската национална сигурност."

За президентските избори Атанасов коментира, че ако ние наесен имаме в България за премиер Румен Радев и за президент Илияна Йотова – цялата власт в едни ръце.