Надежда Йорданова: Целта пред нас е ,,Демократична България” да бъде силна дясноцентристка опозиция

Като сериозна политическа грешка оценихме от ,,Демократична България” предложението на ,,Продължаваме промяната” за формирането на отделни парламентарни групи. Това коментира народният представител от „Да, България“ Надежда Йорданова в ефира на БНТ. Йорданова подчерта, че в момента основната задача на ,,Демократична България” е да бъде ,,силна дясноцентристка опозиция”.

По отношение на редовния бюджет за 2026 г., Надежда Йорданова заяви, че ДБ ще предложи решение на настоящите проблеми от гледната точка ,,дясно-център”, така както беше и през 2025 г. ,,Ние имаме готов пакет от мерки, в момента работим по неговото доразвиване”, заяви народният представител. Според нея е възможно да се запази данъчно-осигурителната тежест без увеличения, да се запази инвестиционната програма на България, да бъдат решени териториалните неравенства между Южна и Северна България и същевременно държавата да запази своята социална отговорност.

Тя е категорична, че решението е реформи: ,,Орязване на ненужните разходи и това е най-вече чрез съкращаване на администрацията, и чрез затваряне на всички корупционни кранчета”. Йорданова коментира и темата за президентските избори, заявявайки, че при излъчването на кандидат трябва да се търси обединителна фигура. „Именно когато се излъчва кандидат за президент, се търси обединителна фигура, защото по Конституция държавният глава представлява единството на нацията“, заяви тя. Според нея в момент, в който политическите сили трябва да се разширяват и да привличат повече доверие, вътрешното разединение създава излишно напрежение.

Йорданова отправи критики към „Прогресивна България“, като подчерта, че вместо конкретни решения се чуват основно обещания. „Възниква въпросът защо тези проблеми се поставят чак сега, а не по време на кампанията“, заяви тя, допълвайки, че ситуацията с цените, особено на горивата, се усложнява. По думите ѝ е необходим ясен пакет от мерки в подкрепа на потребителите и бизнеса, като „времето за оправдания трябва да е малко, а решенията да са повече и бързи“.

На въпрос дали в ,,Демократична България: се чувстват огорчени, Надежда Йорданова заяви, че в „Демократична България“ огорчение няма, а има загриженост. „Тук не става въпрос за огорчение, а за сериозна загриженост. За това проевропейската, антикорупционна опозиция да удържи пътя на България и да не се допусне подмяна“, заяви тя като обобщение.

