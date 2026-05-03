Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

България и Армения подписаха Съвместна декларация за стратегическо партньорство (СНИМКИ)

03 май 2026, 16:55 часа 664 прочитания 0 коментара
Снимка: Пресслужба - Президентство
България и Армения подписаха Съвместна декларация за стратегическо партньорство (СНИМКИ)

Президентът Илияна Йотова и министър-председателят Никол Пашинян подписаха в Ереван Съвместна декларация за стратегическо партньорство между Република България и Република Армения. Йотова и Пашинян изтъкнаха високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата бяха категорични, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Те поставиха акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката и сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменският премиер изразиха надежда новото правителство в България да развие по-активно двустранното сътрудничество.

На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между българския и арменския народ. Никол Пашинян благодари на Илияна Йотова за условията, които предоставя българската държава на арменската общност да съхранява и развива своята идентичност и култура.

Още: Йотова заминава за Ереван за Европейската политическа общност, там ще е и Зеленски

Президентът Йотова заяви готовността на България като член на Европейския съюз от 19 години да помага със своя опит на Армения по пътя й на по-тясна интеграция със Съюза. Военните конфликти в Украйна и Иран и последствията от тях във всички аспекти също бяха тема на разговора между Йотова и Пашинян. Предстои среща на българския президент с арменския й колега Вахагн Хачатурян.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Държавният глава е на посещение в арменската столица за участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, която ще събере държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Европейската политическа общност цели да насърчи политическия диалог и сътрудничеството за укрепване на сигурността, стабилността и просперитета на европейския континент.

Йотова посети 131-во Основно училище „Пейо Яворов“ в Ереван

Държавният глава Илияна Йотова беше посрещната в 131-во Основно училище „Пейо Яворов“ в Ереван с изпълнение от ученици на „Моя страна, моя България“ и на български народни танци. В училището, което от 1966 г. носи името на големия български поет, се изучава български фолклор.

„Един от най-великите български поети Яворов написа най-хубавите любовни стихове, но и поемата „Арменци“, посветена на арменското мъченичество в Османската империя. Няма сърце, което да не се трогне от силата на стиховете му“, посочи президентът в приветствието си към учителите и учениците. Тя изтъкна общото в мъченическата и геройската история на българския и арменския народ, борили се за своята свобода. „Най-ценното е, че през това училище минават толкова деца, млади хора, които са закърмени с идеите на Яворов, които знаят кой е Пейо Яворов, знаят коя е България“, подчерта Илияна Йотова.

Още: Арменският премиер не пропусна да жегне Путин насред Москва (ВИДЕО)

Държавният глава поздрави преподавателите, че са научили учениците да пеят на прекрасен български език без акцент, и им благодари, че възпитават децата в любов към България. „Децата пеят със същия ентусиазъм, със същото чувство, както и своите български приятели“, изтъкна президентът.

Йотова посочи, че в България предстои да бъде открито шесто арменско училище. Във всички се изучава арменски език, арменска история, арменска култура, за да „познават децата своята прародина и да пазят традициите си“. Президентът предложи преподаватели и ученици да дойдат в България, да се срещнат със своите връстници от арменски произход, да посетят родния град на Яворов Чирпан.

Държавният глава разгледа откритата през 2023 г. със съдействието на българското посолство в Ереван инженерна лаборатория АРМАТ. През 2018 г. със средства по Българска помощ за развитие беше финансиран кабинет за интерактивно обучение, открит от президента Румен Радев по време на посещението му в Армения.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Армения Илияна Йотова Никол Пашинян
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес