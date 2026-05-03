България и Армения подписаха Съвместна декларация за стратегическо партньорство (СНИМКИ)

Президентът Илияна Йотова и министър-председателят Никол Пашинян подписаха в Ереван Съвместна декларация за стратегическо партньорство между Република България и Република Армения. Йотова и Пашинян изтъкнаха високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата бяха категорични, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Те поставиха акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката и сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменският премиер изразиха надежда новото правителство в България да развие по-активно двустранното сътрудничество.

На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между българския и арменския народ. Никол Пашинян благодари на Илияна Йотова за условията, които предоставя българската държава на арменската общност да съхранява и развива своята идентичност и култура.

Още: Йотова заминава за Ереван за Европейската политическа общност, там ще е и Зеленски

Президентът Йотова заяви готовността на България като член на Европейския съюз от 19 години да помага със своя опит на Армения по пътя й на по-тясна интеграция със Съюза. Военните конфликти в Украйна и Иран и последствията от тях във всички аспекти също бяха тема на разговора между Йотова и Пашинян. Предстои среща на българския президент с арменския й колега Вахагн Хачатурян.

Държавният глава е на посещение в арменската столица за участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, която ще събере държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Европейската политическа общност цели да насърчи политическия диалог и сътрудничеството за укрепване на сигурността, стабилността и просперитета на европейския континент.

Йотова посети 131-во Основно училище „Пейо Яворов“ в Ереван

Държавният глава Илияна Йотова беше посрещната в 131-во Основно училище „Пейо Яворов“ в Ереван с изпълнение от ученици на „Моя страна, моя България“ и на български народни танци. В училището, което от 1966 г. носи името на големия български поет, се изучава български фолклор.

„Един от най-великите български поети Яворов написа най-хубавите любовни стихове, но и поемата „Арменци“, посветена на арменското мъченичество в Османската империя. Няма сърце, което да не се трогне от силата на стиховете му“, посочи президентът в приветствието си към учителите и учениците. Тя изтъкна общото в мъченическата и геройската история на българския и арменския народ, борили се за своята свобода. „Най-ценното е, че през това училище минават толкова деца, млади хора, които са закърмени с идеите на Яворов, които знаят кой е Пейо Яворов, знаят коя е България“, подчерта Илияна Йотова.

Още: Арменският премиер не пропусна да жегне Путин насред Москва (ВИДЕО)

Държавният глава поздрави преподавателите, че са научили учениците да пеят на прекрасен български език без акцент, и им благодари, че възпитават децата в любов към България. „Децата пеят със същия ентусиазъм, със същото чувство, както и своите български приятели“, изтъкна президентът.

Йотова посочи, че в България предстои да бъде открито шесто арменско училище. Във всички се изучава арменски език, арменска история, арменска култура, за да „познават децата своята прародина и да пазят традициите си“. Президентът предложи преподаватели и ученици да дойдат в България, да се срещнат със своите връстници от арменски произход, да посетят родния град на Яворов Чирпан.

Държавният глава разгледа откритата през 2023 г. със съдействието на българското посолство в Ереван инженерна лаборатория АРМАТ. През 2018 г. със средства по Българска помощ за развитие беше финансиран кабинет за интерактивно обучение, открит от президента Румен Радев по време на посещението му в Армения.