Няма да работим с реваншизъм, а по правила. Няма да съдим, а ще постигаме цели

С тези думи новият премиер Андрей Гюров се обърна към стария министър-председател Росен Желязков по време на церемонията по сдаване на властта в Министерския съвет.

"Наистина повратен момент. Нека си спомним защо сме тук - нашето общество има демократичен инстинкт, който води към съхранение. Демокрацията понякога е шумна, тя е и болезнена, но показва, че гражданите могат да сменят властта по начин, по който да не се разруши държавата. Ще търсим национално единство - не на мнения, а на правила. За да го постигнем, ни трябват честни избори", бяха част от думите на новия служебен Гюров.

Гюров напомни: "Хората излязоха на улиците, заради предложения бюджет - те искат честна конкуренция за бизнеса, сигурност за своите деца и предвидимост. Захващаме се веднага с тези задачи", каза той.

