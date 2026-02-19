Спорт:

Няма да работим с реваншизъм, а по правила. Няма да съдим, а ще постигаме цели

19 февруари 2026, 11:25 часа 352 прочитания 0 коментара
Няма да работим с реваншизъм, а по правила. Няма да съдим, а ще постигаме цели

С тези думи новият премиер Андрей Гюров се обърна към стария министър-председател Росен Желязков по време на церемонията по сдаване на властта в Министерския съвет.

"Наистина повратен момент. Нека си спомним защо сме тук - нашето общество има демократичен инстинкт, който води към съхранение. Демокрацията понякога е шумна, тя е и болезнена, но показва, че гражданите могат да сменят властта по начин, по който да не се разруши държавата. Ще търсим национално единство - не на мнения, а на правила. За да го постигнем, ни трябват честни избори", бяха част от думите на новия служебен Гюров.

Още: "Не обещаваме чудеса и исторически завои": Кабинетът Гюров се закле пред парламента и президента (СНИМКИ и ВИДЕО)

Гюров напомни: "Хората излязоха на улиците, заради предложения бюджет - те искат честна конкуренция за бизнеса, сигурност за своите деца и предвидимост. Захващаме се веднага с тези задачи", каза той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Как протече цялата церемония и как Желязков предаде властта на Гюров, припомнете си ТУК.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Андрей Гюров кабинетът Гюров
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес