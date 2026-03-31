"С вас имаме общи мечти": Рая Назарян в Украйна (СНИМКИ)

"България е с вас не само в днешните трудни времена, с вас имаме общи мечти за бъдещето и ще ги осъществяваме заедно, обърна се председателят на Народното събрание към украинските парламентаристи", каза председателят на 51-ото Народно събрание Рая Назарян по време на втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна, съобщиха от пресцентъра на парламента. Форумът е организиран от Върховната рада на Украйна и в него участват ръководители на парламенти на страни от ЕС, Молдова, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и представители на Европейския парламент и на парламентарните асамблеи на НАТО и на ОССЕ.

Председателят на парламента направи изказване в рамките на първата сесия на срещата и заяви, че подкрепата на България за Украйна остава непоколебима, припомняйки, че българският парламент е приел седем отделни решения, свързани с предоставянето на помощ и подкрепа на Украйна и нейния народ.

Справедливият и траен мир

"Наша първостепенна цел е постигането на справедлив и траен мир, даващ надеждни гаранции за сигурността на Украйна", заяви Назарян.

Според нея тази война трябва да завърши със всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право. Тя добави, че трябва отсега да се работи за следвоенното възстановяване на Украйна и да се помогне на украинския народ да изгради модерна и конкурентоспособна икономика.

Жп линията с Украйна

Председателят на българския парламент посочи, че България подкрепя инициативата за възстановяване на железопътната свързаност между България и Украйна.

"Напредваме с добри темпове за разширяването на Вертикалния газов коридор, който ще захранва и Украйна и ще подобри енергийната й сигурност в следващия отоплителен сезон", добави Рая Назарян.

Паметта на жертвите от Буча

"Буча е място за смирено мълчание пред паметта на жертвите, но и мястото, където да изкрещи нашият гняв пред бруталността и безчовечието", заяви Рая Назарян. "Никога няма да забравим убийството на невинни цивилни граждани, извършено в разрез с всички международни норми на хуманитарното право", подчерта тя.

"Днес лицата от портретите на жертвите ни задължават да заявим своята подкрепа за необходимостта от стабилни международни механизми за търсене на отговорност, отбеляза председателят на Народното събрание. Борбата с безнаказаността остава незаменим крайъгълен камък на всяко надеждно и жизнеспособно мирно споразумение", добави Рая Назарян, съобщиха от българския парламент.