Още една българска визита в Украйна

Председателят на Народното събрание Рая Назарян ще участва във втората парламентарна Среща на върха в Буча, Украйна, съобщиха от пресцентъра на парламента. Това ще е втората българска визита на най-високо ниво в украинската държава. Припомняме, че в Киев вече е служебният премиер Андрей Гюров, който предвожда делегация, в която влизат министрите на външните работи, на отбраната, енергетиката и на образованието.

Форумът в Буча

Форумът ще се проведе утре, 31 март 2026 г. Той е организиран от Върховната рада на Украйна и в него ще участват председатели и членове на ръководствата на национални парламенти на страни членки на ЕС, Молдова, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, както и на Европейския парламент, Парламентарната асамблея на НАТО и Парламентарната асамблея на ОССЕ.

Основните теми

Сред основните теми, които ще дискутират участниците в срещата, ще бъдат хуманитарните предизвикателства, причинени от продължаващата военна агресия и енергийната сигурност в контекста на атаките срещу критичната инфраструктура на Украйна.

Предвижда се участниците във втората парламентарна Среща на върха в Буча да приемат общо изявление, в което се осъжда незаконната, непровокирана и неоправдана агресивна война на Руската федерация срещу Украйна. Очаква се те да потвърдят и непоколебимата си ангажираност с целите и принципите на Устава на ООН и пълното зачитане на суверенитета, политическата независимост и териториалната цялост на Украйна.

Преди откриването на форума участниците в Срещата на върха ще се преклонят пред паметта на невинните жертви от клането в Буча на възпоменателна церемония в църквата „Свети Андрей“.

В програмата на посещението на председателя на Народното събрание Рая Назарян са предвидени и срещи във Върховната рада на Украйна в Киев.