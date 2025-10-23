Ще има ли ротация: Партньор на БСП намекна, че Киселова може да бъде сменена

"Ще има ротационен председател на Народното събрание при съгласие на коалиционните партньори. Всяко едно посегателство върху властови ресурси ще се приеме болезнено, но не трябва да бъде драматизиран ходът със смяна на председателя на парламента, при положение, че БСП има сериозно участие както в изпълнителната, така и в законодателната власт". Това заяви лидерът на АБВ, част от коалицията с БСП-Обединена левица Румен Петков пред БНТ.

Още: Кабинетът в ролята на сериала "Двама мъже и половина": Петър Витанов с мрачна прогноза за БСП

Има ли удавници за сламка?

"Обединената левица не се държи като удавник за сламка в правителството. Това достатъчно ясно звучи през всичките тези месеци - едни доста извратени и грозни тълкувания бяха направени от хора, които участват в политиката, разсъждават от името на БСП-ОЛ и лъжат", коментира Петков.

Още: Пеевски взе лицето на ГЕРБ: Андрей Цеков коментира кой върна ДПС на сцената

Той отчете още, че правителството е било формирано и на база сериозни политически различия, но въпреки това се е излъчил кабинет, който да решава проблемите на хората.

Според Румен Петков трябва да се направи опит от страна на народните представители да изберат нов Висш съдебен съвет (ВСС). "Има политическа перверзия върху правата и свободите на хората. Участниците в политиката се гордее с агресията си, с омразата си и с това, че не си говори с другите парламентарни групи. Всичко тръгва от трибуната на Народното събрание. Атмосферата отровихме", коментира лидерът на АБВ.

Румен Петков бе категоричен, че БСП-Обединена левица не е зависима от санкциорания по "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски."Аз не съм забелязвал досега форма на зависимости от Пеевски", уточни той. Петков бе категоричен не е в пропагандния апарат на лидера на ДПС-Ново начало.

Румен Петков заяви, че най-важните въпроси пред коалицията са Бюджет 2026 и гарантирането на доходите. "Една от грешките на БСП-ОЛ е, че не обяснихме поведението си, а оставихме да се обяснява от наше име и да се лъже", посочи Петков.

Той призна, че в правителството има много сериозни различия. Ние имаме тежки разговори за бюджета на държавата. Не се коментира и демографската политика. Когато партньорите се замеряме по медиите, напрежението не просто ще тлее, а ще избуява. България съумя да стабилизира приходите на хората и това, което трябва да се гарантира с новия бюдже е, че инфлацията не трябва да надвишава ръста на доходите, коментира Румен Петков.

Още: "Повече няма да си премиер!": ПП-ДБ разкри трите послания, които Пеевски изпрати на Борисов