Пеевски взе лицето на ГЕРБ: Андрей Цеков коментира кой върна ДПС на сцената

"Официално ДПС-Ново начало е във властта". Това заяви депутатът от ПП-ДБ и бивш министър на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков пред БНТ. ДПС присъстват във властта още от второто правителство на Бойко Борисов, посочи Цеков. Според него партията на санкциониарния по "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски не иска да е официално в управлението с аргумент, че си разпределят така или иначе порциите.

ГЕРБ са фасада на Пеевски

"За ДПС няма изгода, а би било негатив да участват във властта. Те ползват назаем лицето на ГЕРБ и всички ресурсни механизми. ГЕРБ е просто фасада на управлението на ДПС", коментира Цеков.

Той смята, че никой не може да се изпере някого, особено ако се е сраснал с властта. "Делян Пеевски се появи благодарение на ГЕРБ, а не заради ПП-ДБ", изтъкна Андрей Цеков. И призова медиите да питат лично лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов как легитимира Пеевски във властта.

Андрей Цеков разкритикува и работата на Наталия Киселова като председател на парламента. "Една ротация е по-скоро стъпка към унищожаването на БСП и гарантиране на по-удобен за ДПС и ГЕРБ-Ново начало евентуален министър-председател при предсрочни парламентарни избори", каза още народният представител.

Андрей Цеков отрече още ПП да имат някакви престрелки в момента с президента Румен Радев.

