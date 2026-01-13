Скача ли Радев на нож на предсрочните избори: Анализ на социолози

Основният въпрос за предсрочните парламентарни избори е скача ли Радев и ще бъде ли с мнозинство или без мнозинство в следващото Народно събрание. Това заяви социологът от социологическа агенция „Мяра“ Първан Симеонов пред bTV. Според него държавният глава може да скочи в последния момент на изборите, за да не може „да го ударят партиите и да не го гледат много хората по места“. „Радев ще постъпи военно – ще седи в окопа, ще изчака и накрая ще скочи на нож, но основният въпрос е дали ще има мнозинство или ще трябва да се договаря, където ще стане интересно“, очаква Симеонов.

Първан Симеонов добави, че сега има импулс и ако президентът реши в посока слизане на политическия терен ще развие бърз финален спринт със силна мажоритарна кампания.

Румен Радев и предсрочните избори

Снимка: БГНЕС

По думите му главният въпрос за успеха на Румен Радев на предсрочните избори е дали ще успее да мобилизира антивот и протестното гласуване за ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Тогава може да се окаже, че ще има условия за антикорупционно мнозинство между сили, които дори не биха си говорили, анализира Първан Симеонов.

Той посочи, че главният въпрос дали ще има правителство след изборите е дали Радев ще успее да влезе в риториката на ПП-ДБ. „Със сигурност Бойко Борисов ще се опита да излезе от изолацията и зависимостта от Делян Пеевски. Той ще се надява, ако Радев победи Пеевски, да се включи към победителите“, смята Симеонов.

Социологът Димитър Ганев от „Тренд“ посочи, че не се вижда никаква възможност за съставяне на правителство в рамките на 51-ото Народно събрание. 29 март е оптимистична дата за предсрочните парламентарни избори, отчете Ганев.

По думите му въпросът е дали ще има партия на президента Румен Радев за предсрочния вот. До две седмици се очаква да получим отговор на този въпрос, очаква Димитър Ганев.

Той допълни, че ако има нов политически субект от президента, ще има и по-висока избирателна активност. „Като относителен дял най-голяма част от тези, които ще излязат да гласуват, ще припознаят новата формация“, каза Ганев.

