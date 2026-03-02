Мария Корина Мачадо обяви завръщане във Венецуела

Лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо заяви вчера, че ще се завърне „след няколко седмици“ в страната си, която напусна по драматичен начин през декември, за да получи Нобеловата си награда за мир в Осло, предаде Франс прес, цитирана от БТА. Оттогава ситуацията се промени значително с ареста на президента Николас Мадуро от американската армия и издигането на президентския пост на бившата вицепрезидентка Делси Родригес.

Мачадо беше издирвана във Венецуела по разпореждане на главния прокурор Тарек Уилям Сааб, който подаде оставка миналата седмица. Властите обвиняваха Мачадо, че поискала и подкрепила военната намеса на САЩ във Венецуела.

"Ще се върна след няколко седмици във Венецуела", заяви опозиционерката във видео, разпространено в социалните мрежи. "Ще работим заедно, за да гарантираме подреден, устойчив и необратим преход към демокрация", допълни тя.

maria corina machado vuelve a venezuela tras la detencion de maduro anunciando un cambio democratico la libertad esta mas cerca pic.twitter.com/3quKYQKS2N — Ecuador Al Día 365 (@ecuadoraldia365) March 2, 2026

По време на тримесечното си изгнание тя остана основно в САЩ, където се срещна с американския президент и държавния секретар Марко Рубио.

Доналд Тръмп, който твърди, че контролира Венецуела, заяви след среща, на която Мачадо му връчи Нобеловия си медал, че би искал "по един или друг начин да я включи" във венецуелското правителство, но също така той нееднократно е изразявал задоволство от действията на Делси Родригес като временен президент.