Слабото място на България: Атанасов говори за риск от руско вражеско нападение (ВИДЕО)

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов предупреди за риск от руско вражеско нападение чрез имота, който владее руската държаава на язовир Искър. За целта той е изпратил въпрос до министър-председателя какви действия ще предприеме Министерски съвет чрез своя областен управите за отнемане на владението. "Русия след като започна войната в Украйна - обяви България за неприятелска държава - рискът за националната сигурност на България е директен. През този имот би могло, включително да се стигне до вражеско нападение срещу България", каза Атанасов.

От ДСБ са подготвили папка с 7000 подписа, която месеци наред са събирали активисти в София, която също ще връчат на премиера.

Законен ли е този имот?

"Дълги години руската държава през руското посолство в България владеят един имот в чашката на язовир Искър. Този имот се владее без никакво законово основание. Тук от нашата организация в София направихме много щателна проверка и се оказа, че няма нито един документ този имот да се владее. Той се владее абсолютно незаконно", алармира Атанасов.

Той посочи, че от ДСБ са предприели много действия, търсили са информация от институциите, но по думите му всичките вдигат рамене.

Продажбата на имоти на руската държава в България

До ДСБ е достигнала информация, че руското посолство се опитва да продаде редица имоти на руската държава и свързани организации с нея на лица в България.

"Обявени са търгове, които се провеждат тайно. Информацията е, че плащането ще бъде извършено по сметка в банка, която е санкционирана от ЕС. За българската държава предсталява определен риск, не само за загуба за репутация, а има риск от финансови санкции", обясниха от партията.

В тази връзка от ДСБ са изпратили въпрос до премиера и министъра на правосъдието какво ще предприемат, за да предотвратят такива сделки. ОЩЕ: Атанасов: Русия незаконно владее имот на язовир "Искър", ДАНС бездейства