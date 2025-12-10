Войната в Украйна:

Тръгва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Софийски градски съд ще проведе разпоредително заседание на делото срещу бившия лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков и съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов. Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу двамата на 1 октомври. Делото е за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.

Обвиненията

Петков е обвинен в опит за принуда на Йоловски да извърши нещо против волята си. На 2 октомври 2023 г. в заведение в София той с агресивен тон казал на Йоловски, че трябва да съгласува задължително с Божидар Божанов действията си, когато предприема уволнения на хора, назначени от Божанов, както и всичко, което прави като министър, включително важните стратегически въпроси, провеждането на обществени поръчки и всякакви процедури по възлагане, твърди прокуратурата. Казал му, че всички важни решения трябва да взема след предварително одобрение на Божанов, както и да провежда ежеседмични срещи с него. Петков заплашил, че в противен случай ще има негативни последици за Йоловски в служебен и личен план, твърди прокуратурата.

Йоловски получи охрана заради страховете си от Кирил Петков.

За Божанов пък прокуратурата твърди, че в периода от 20 май до 17 юни 2022 г. в София като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка, нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация и по Вътрешните правила на министерството и предоставил на изпълнителния директор на ИА "Инфраструктура на електронното управление" флашка с файл с техническа спецификация, и указал тя да бъде използвана за провеждане на обществена поръчка за близо 18 млн. лв. Въпросната спецификация давала предимство на консорциум на търговски дружества при участие и класиране за изпълнител на обществената поръчка.

Специализираните състави за престъпление по служба ще се заемат с делото. Разпоредителното заседание е насрочено за днес (10 декември) в Съдебната палата.

