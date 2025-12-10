Политическо напрежение: Парламентът дебатира шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Парламентът ще проведе дебатите по шестия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков. Той е внесен от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Темата му е провал в икономическата политика и е резултат от изтегления веднъж бюджет за 2026 година и усилията на управляващото мнозинство да внесат промени в план-сметката и да завършват процеса в пленарна зала.

В мотивите си те настояват, че основен проблем на икономическата политика е, че „тя е насочена към корупционните интереси на Делян Пеевски и на покровителстваните лица от завладените от него правоохранителни институции“.

„Икономиката в държавата с главно "Д" е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси. Икономиката в държавата на Пеевски, каквато осигурява настоящото правителство, ще последва съдбата на всички икономически оператори, до които Пеевски се е докосвал - фалит, провал и катастрофа“, пише във внесените в Народното събрание мотиви.

Последно кабинетът „Желязков“ оцеля при вот на недоверие в средата на септември, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.