Любопитно:

Политическо напрежение: Парламентът дебатира шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков"

10 декември 2025, 06:08 часа 485 прочитания 0 коментара
Политическо напрежение: Парламентът дебатира шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Парламентът ще проведе дебатите по шестия вот на недоверие към правителството на Росен Желязков. Той е внесен от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) и подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Темата му е провал в икономическата политика и е резултат от изтегления веднъж бюджет за 2026 година и усилията на управляващото мнозинство да внесат промени в план-сметката и да завършват процеса в пленарна зала.

ОЩЕ: "Икономиката, глупако": ПП-ДБ внесоха вот на недоверие (ВИДЕО)

В мотивите си те настояват, че основен проблем на икономическата политика е, че „тя е насочена към корупционните интереси на Делян Пеевски и на покровителстваните лица от завладените от него правоохранителни институции“.

„Икономиката в държавата с главно "Д" е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси. Икономиката в държавата на Пеевски, каквато осигурява настоящото правителство, ще последва съдбата на всички икономически оператори, до които Пеевски се е докосвал - фалит, провал и катастрофа“, пише във внесените в Народното събрание мотиви.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: "Бюджетът беше последната капка": ПП-ДБ обявиха темата на вота на недоверие (ВИДЕО)

Последно кабинетът „Желязков“ оцеля при вот на недоверие в средата на септември, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Вот на недоверие Росен Желязков Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес