Бурята "Брам" причини хаос във Великобритания

10 декември 2025, 06:22 часа 424 прочитания 0 коментара
Влакове, полети и фериботи бяха отменени, а хиляди останаха без ток във вторник, след като бурята "Брам" беше придружена от проливни дъждове, силни ветрове и необичайно високи температури в големи части от Обединеното кралство, предаде БНР.

Силен вятър от 145 км/ч

Нов оранжев предупредителен код за силен вятър, означаващ потенциална опасност за живота, остана в сила в северозападна Шотландия. Ветровете там са със скорост от 145 км/ч. На територията на Обединеното кралство имаше обявени 60 предупреждения за наводнения - 30 в Англия, 17 в Уелс и 13 в Шотландия. Бурята донесе и изключително меко време, като в някои региони бяха регистрирани температури до 16°C - значително по-високи от средните за декември.



В Шотландия няколко фериботни маршрута на западното крайбрежие бяха отменени или прекъснати, докато шотландските железници обявиха, че някои влакове в северозападната част ще се движат със закъснения и ограничения на скоростта. Някои шотландски училища затвориха по-рано заради лошата прогноза.

Десетки полети между Ирландия и Великобритания бяха отменени във вторник. Университет в Белфаст остана затворен, а много пътища, мостове и жп трасета в Англия и Уелс също бяха затворени. Няколко души бяха спасени от колите им, които бяха понесени от водната стихия по наводнени пътища.



