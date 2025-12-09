Любопитно:

"Струва ми се, че протестът утре ще е още по-масов": Политолог с прогноза

09 декември 2025, 19:22 часа 490 прочитания 0 коментара
"Струва ми се, че протестът утре ще е още по-масов": Политолог с прогноза

"Абсолютно всеки гражданин има право на протест. Видях, че кметове на общини забраниха протестите. Този контрапротест има много парадокси - то е римейк на митинга през 2013-та г. - "целувката на Орлов мост", където Сергей Станишев и Лютви Местан се целунаха. Той е със същия слоган - "Не" на омразата, "да" на свободата". Той завърши с нощта на белия автобус". Това каза политологът Теодор Славев в предаването "Лице в лице" по повод контрапротестът, организиран от ДПС-Ново начало, който в момента тече в няколко града в страната.

"Надявам се напрежението да не стигне до ескалации. Струва ми се протестът утре ще е още по-масов от последния път", добави още той. 

Още: С патриотични песни и плакати "Не на омразата" започнаха контрапротестите във Ветово, Видин и Белица (ВИДЕА и СНИМКИ)

"Много ясно трябва да кажем, че в 2025 г. в България няма системни и структурни предпоставки за етническо напрежение. България е давана за пример в европейските институции как общуваме с различни етноси. Не е приятно политически лидери да се обграждат с такива теми", смята политологът.

Според политолога Цветанка Андреева ДПС се оказа най-нападаната партия – нейният лидер, нейните депутати. "Това по-скоро ми прилича на оная ситуация след Росенец, в която и тук станахме свидетели на груб парламентарен език, с директни физически сблъсъци, провокации да излязат пред протеста. Тук говорим вече и за политическа атака. Тази омраза, която виждаме изцяло на политическа основа - желанието на опозицията да  изпари опонента", заяви Андреева.

Още: От София до Кърджали и от Мюнхен до Брюксел: Ето къде ще са протестите на 10 декември

Според нея не бива да се извежда дискурса на етническо противопоставяне - това са опити за радикализации от чужди елементи. "Нека да се знае, че електоратът на ДПС носи не само религиозна и етническа идентичност, а биография на български демократи. Това са хора, които са устоявали свободата си", твърди Андреева.

"Напрежението, което се създаде на улицата, се пренася между политиците. То е реакция на безпардонния силов начин, по който това мнозинство започна да взима решения - заседания за 20 секунди, бюджет с тайни комисии, т.е свикани тайно, без участие на опозицията", заяви Славев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Политолог: ПП-ДБ пропуснаха момента за действие и оставиха политическо и властово пространство за Пеевски

"Абсолютно съм убедена, че зад тези "варвари" стоят организации. Определено това са центрове на власт, които целят радикализация не само на протеста, а и на обществените взаимоотношения, на политическото противопоставяне. Цялата тази радикализация цели появата на купища социални страхове, свързани с усещането за нестабилност, свързвани с промяната на еврозоната. Най-лошият вариант на този протест е да завърши като популистки или с евроскептицизъм", заяви Андреева.

Още: Доц. Петър Чолаков: Бюджет 2026 тества обществените реакции

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
протест политолог Цветанка Андреева Теодор Славев протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес