"Струва ми се, че протестът утре ще е още по-масов": Политолог с прогноза

"Абсолютно всеки гражданин има право на протест. Видях, че кметове на общини забраниха протестите. Този контрапротест има много парадокси - то е римейк на митинга през 2013-та г. - "целувката на Орлов мост", където Сергей Станишев и Лютви Местан се целунаха. Той е със същия слоган - "Не" на омразата, "да" на свободата". Той завърши с нощта на белия автобус". Това каза политологът Теодор Славев в предаването "Лице в лице" по повод контрапротестът, организиран от ДПС-Ново начало, който в момента тече в няколко града в страната.

"Надявам се напрежението да не стигне до ескалации. Струва ми се протестът утре ще е още по-масов от последния път", добави още той.

"Много ясно трябва да кажем, че в 2025 г. в България няма системни и структурни предпоставки за етническо напрежение. България е давана за пример в европейските институции как общуваме с различни етноси. Не е приятно политически лидери да се обграждат с такива теми", смята политологът.

Според политолога Цветанка Андреева ДПС се оказа най-нападаната партия – нейният лидер, нейните депутати. "Това по-скоро ми прилича на оная ситуация след Росенец, в която и тук станахме свидетели на груб парламентарен език, с директни физически сблъсъци, провокации да излязат пред протеста. Тук говорим вече и за политическа атака. Тази омраза, която виждаме изцяло на политическа основа - желанието на опозицията да изпари опонента", заяви Андреева.

Според нея не бива да се извежда дискурса на етническо противопоставяне - това са опити за радикализации от чужди елементи. "Нека да се знае, че електоратът на ДПС носи не само религиозна и етническа идентичност, а биография на български демократи. Това са хора, които са устоявали свободата си", твърди Андреева.

"Напрежението, което се създаде на улицата, се пренася между политиците. То е реакция на безпардонния силов начин, по който това мнозинство започна да взима решения - заседания за 20 секунди, бюджет с тайни комисии, т.е свикани тайно, без участие на опозицията", заяви Славев.

"Абсолютно съм убедена, че зад тези "варвари" стоят организации. Определено това са центрове на власт, които целят радикализация не само на протеста, а и на обществените взаимоотношения, на политическото противопоставяне. Цялата тази радикализация цели появата на купища социални страхове, свързани с усещането за нестабилност, свързвани с промяната на еврозоната. Най-лошият вариант на този протест е да завърши като популистки или с евроскептицизъм", заяви Андреева.

