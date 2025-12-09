Спорт:

"Ще го направя, когато най-малко очаквате": Радев за своя партия, но вече не дали, а кога (ВИДЕО)

09 декември 2025, 19:15 часа 1709 прочитания 0 коментара

"Ще го направя, когато най-малко го очаквате". Така президентът Румен Радев отговори на въпрос дали готов да излезе със свой политически проект от президентската институция, тъй като вече темата е не дали, а кога. Това е първият категоричен отговор на президента Румен Радев на фона на всички подозрения и съмнения, които от години циркулират в публичното пространство. Държавният глава приближава края на своя втори мандат, а по Конституция той няма право на трети.

Контрапротестите и протестите

Радев обърна внимание, че управляващите са измислили нов жанр в протестите и то е протест в подкрепа на властта. "Навремето това му викахгме манифестация, но то не може да скрие очевидното, че недоволството е масово", каза Радев. 

Той се възмути и от опитите за етническо разделение. "България не им е бащиния, България е на всички българи, на млади и стари и площадът не е място за разделение, а за единение. Който дели българите на етнос или на поколение - работи за своите партийни интереси, а не за България", добави още Радев.

"Призовавам, когато протестираме да спазваме закона и да не забравяме най-важното за какво сме се събрали, а това е вярата, че България е на закона и че заедно сме по-силни от мафията", каза още Радев. ОЩЕ: С патриотични песни и плакати "Не на омразата" започнаха контрапротестите във Ветово, Видин и Белица (ВИДЕА)

Призив към служителите на реда

Президентът посочи, че службите и специализираните структури на МВР са заети и са впрегнати от олигарпсите срещу техните опоненти и по думите му това е груба злоупотреба с власт.

"Призовавам служителите на реда да не петнят честта на пагона и да не жертват своето професионално бъдеще, заради хора, които утре ще избягат и ще избягат с техните частни самолети", посочи президентът. 

Вторият вариант на бюджета

Президентът беше попитан и за прекроения бюджет за 2026 г. "За първия казах, че това е бюджет на измамата, сега мога да кажа, че това е бюджет на отложената измама. Цялото това натоварване на бизнеса и гражданите е отложено и ще се случи следващата година - 2027", смята Радев. 

По думите му, както и да изглеждат цифрите, докато те са в ръцете на същите тези олигарси, Българите не вярнват, че този бюджет ще сехарчи в техен интерес. ОЩЕ: Ден преди протестите: Бюджетът мина на първо четене през комисия

 

 

Деница Китанова
