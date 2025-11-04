След призив: Масово гражданско недоволство засипа имейла на Теменужка Петкова заради бюджета (СНИМКИ)

След като Министерството на финансите публикува проекта за държавен бюджет за 2026 г. и даде само един ден срок за обществено обсъждане, в социалните мрежи се появи призив за спешно отзоваване от страна на гражданите и участие в това обсъждане. Реакцията не закъсня - във вторник следобед десетки имейли скоростно затрупаха пощата на финансовото ведомство, а електронните писма са с копие и до голяма част от националните медии, сред които и Actualno.com.

Всички писма съдържат идентични текстове, като най-често започват така: "В качеството си на гражданин, данъкоплатец и собственик на бизнес декларирам, че не съм съгласен със Закона за държавния бюджет 2026, който беше обявен вчера късно вечерта на 3 ноември 2025! За обществено обсъждане има един единствен ден, днес 4 ноември 2025!". В редакционните имейли на медиите пристигнаха десетки подобни граждански позиции за изключително кратко време. Призивите тръгнаха още в началото на деня - "Това нещо, което имаме като управляващи, се гаври с нас - напишете на имейла какво мислите за министъра, коалицията и предложения бюджет".

Инициативата набира скорост в социалните мрежи, а в текста на имейлите се посочват поредица от критични бележки към предложената от финансовия министър Теменужка Петкова проектофинансова рамка на държавата. Припомняме, че публикуването й закъсня с четири дни след изтичане на законовия срок от 31 октомври, а в параметрите на бюджета се залагат редица критикувани мерки и нула реформи.

