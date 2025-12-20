Мирчев: Няма да се коалираме с ГЕРБ, воден от Борисов. Самостоятелно мнозинство е възможно

Докато Бойко Борисов е начело на ГЕРБ, разговор за управленско мнозинство и за взаимодействие няма да има от страна на ПП-ДБ. Това обяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в интервю за предаването „Офанзива“ по „Нова нюз“ на 20 декември. "Не мисля, че след изборите има опция да имаме съвместно управление със сегашните парламентарни партии, особено ако Бойко Борисов е начело на ГЕРБ", допълни той.

"И този път ще стигнем до края. На този порочен модел, пленил държавата, трябва да му бъде сложен край", каза Мирчев и определи „Величие“ и „Възраждане“ като проруски проксита, ИТН нарече "политически покойници", а в БСП не очаква съществена промяна.

Мирчев иска пълно мнозинство

„Затова се обърнахме към хората – ако нещо в страната може да се промени, то ще е, ако получим пълно мнозинство. Всичко извън 121 депутати е компромиси и сглобки, а не искаме да правим такива. Ако има воля в обществото, самостоятелно мнозинство е възможно. Длъжни сме да се обърнем към хората да поискаме тази подкрепа“, каза съпредседателят на „Да, България“.

Снимка: БГНЕС

Моделът Пеевски-Борисов ще получи "шамари и юмруци"

Запитан от водещия ще има ли шамари и юмруци - по повод негови думи в друго телевизионно интервю - Ивайло Мирчев каза: „Представителите на модела Пеевски-Борисов ще получат шамари и юмруци. С Пеевски се занимаваме от 13 г., пробвахме всичко – Христо Иванов пробваше с Констутицията, със законодателни инициативи. Оттук нататък следва най-големият юмрук – юмрукът на протеста, силата на протеста, силата на стотиците хиляди. Толкова хора не са излизали по площадите от 35 години. Ако на никого в тази държава не му хрумва, че всички тези хора искат разграждане на този модел на превзетата държава, значи той живее в друга България".

В идните месеци ще има няколко протеста, смята съпредседателят на "Да, България"

Ивайло Мирчев припомни призива на ПП-ДБ гражданите да останат в протестна готовност и заяви, че те ще бъдат призовавани на протест винаги когато има конкретен проблем. По думите му - очертават се няколко такива в идните месеци.

Мирчев съобщи, че средната цена на организацията на всеки от досегашните протести е около 35 000 лв., платени от „Да, Бълагрия“ и „Продължаваме Промяната“ с пари от дарения и организирани с труда на екипи на двете партии.

