Google и Apple предупреждават служителите си с работни визи в САЩ да не напускат страната

21 декември 2025, 07:58 часа 284 прочитания 0 коментара
Google и Apple посъветваха служителите с работни визи в САЩ да избягват международни пътувания поради забавяния до 12 месеца за срещите за подпечатване на визи в посолствата, съобщи Business Insider, цитирано от Ройтерс. Адвокатските кантори, представляващи компаниите, заявиха, че забавянията произтичат от новите изисквания за проверка на кандидатите в социалните мрежи. Служителите рискуват да останат блокирани извън САЩ, ако срещите бъдат отложени, предупреждават компаниите. 

Още: Тръмп: Започваме ускорено издаване на визи за притежатели на билети за Световното по футбол

Нови изисквания

Снимка: iStock

Предупреждението се отнася за притежателите на визи H-1B, H-4, F, J и M, при тях посолствата на САЩ могат да се забавят до година с издаването заради проверките.

Още: Тръмп ще иска влизащи в САЩ да показват историята си в социалните мрежи за последните 5 години

Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви този месец засилени проверки на кандидатите за визи H-1B (за висококвалифицирани работници) от Индия и Китай, включително проверка на акаунти в социалните медии.

Преди това беше наложена такса от 100 000 долара за нови заявления тази година за визите H-1B.

През септември компанията майка на Google – Alphabet, за първи път посъветва служителите си да избягват международни пътувания и призова притежателите на визи H-1B да останат в САЩ.

Още: САЩ ще преразгледат зелените карти

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
