Google и Apple предупреждават служителите си с работни визи в САЩ да не напускат страната

Google и Apple посъветваха служителите с работни визи в САЩ да избягват международни пътувания поради забавяния до 12 месеца за срещите за подпечатване на визи в посолствата, съобщи Business Insider, цитирано от Ройтерс. Адвокатските кантори, представляващи компаниите, заявиха, че забавянията произтичат от новите изисквания за проверка на кандидатите в социалните мрежи. Служителите рискуват да останат блокирани извън САЩ, ако срещите бъдат отложени, предупреждават компаниите.

Нови изисквания

Снимка: iStock

Предупреждението се отнася за притежателите на визи H-1B, H-4, F, J и M, при тях посолствата на САЩ могат да се забавят до година с издаването заради проверките.

Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви този месец засилени проверки на кандидатите за визи H-1B (за висококвалифицирани работници) от Индия и Китай, включително проверка на акаунти в социалните медии.

Преди това беше наложена такса от 100 000 долара за нови заявления тази година за визите H-1B.

През септември компанията майка на Google – Alphabet, за първи път посъветва служителите си да избягват международни пътувания и призова притежателите на визи H-1B да останат в САЩ.

