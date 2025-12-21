Тръмп обяви Бъдни вечер и Коледа за официални празници

Някои американски държавни служители ще имат по-дълга ваканция тази година. В указ президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Бъдни вечер и 26 декември ще бъдат официални празници тази година, което означава, че федералните ведомства и агенции ще бъдат затворени, предава БТА. Както е отбелязано в разпореждането, агенциите могат да изискват от определени служители да работят на тези дати, ако това е необходимо за националната сигурност или други обществени нужди.

Указът също така не променя никакви съществуващи закони. За да бъде определен постоянен официален празник – какъвто вече е Коледа – Конгресът трябва да приеме закон, който след това да бъде подписан от президента.

Обичайно е президентите да обявяват Бъдни вечер за празник в зависимост от това в кой ден от седмицата се пада той, за да удължат празничната ваканция. Президентът Тръмп направи това по време на първия си мандат през 2018, 2019 и 2020 г., а бившият президент Джо Байдън стори същото през 2024 г.

Когато празникът срещне политиката: Коледа в Белия дом

В очакване на Коледа погледът отново е насочен към Белия дом, където празничната украса тази година съжителства с политически жестове, предизвикали остри реакции. На фона на строежа на златна бална зала президентът Доналд Тръмп предприе редица спорни действия – бетониране на Розовата градина и поставяне на провокативни коментари под портретите на свои предшественици. Снимката на Джо Байдън е заменена с изображение на автоматична писалка, придружено от обиден текст, което предизвика вълна от критики.

Въпреки това коледната украса в Белия дом вече е завършена и привлича стотици туристи всеки ден. В центъра на вниманието е официалното коледно дърво, отгледано във ферма в щата Мичиган – победител в националния конкурс за коледни елхи. То е изложено в Синята зала, където играчките върху него символизират всички американски щати.

Общо 50 коледни елхи и над 8000 метра кадифени панделки пресъздават празничния дух в резиденцията. Орнаментите в Синята зала са създадени с помощта на изкуствен интелект – част от новите инициативи на първата дама Мелания Тръмп в сферата на технологиите.

Журналистката Дженифър Тейлър, която отразява дейността на първите дами, коментира, че тазгодишната украса е по-умерена като мащаб, но включва десетки венци, гирлянди и над 10 000 сини пеперуди – символ на инициативата на Мелания Тръмп, насочена към деца в приемни семейства. По думите ѝ първата дама изглежда по-ангажирана във втория мандат, което е било подсказано още с официалния ѝ портрет в черен бизнес костюм.

Зелената зала е декорирана с патриотични елементи в червено, бяло и синьо – препратка към предстоящата 250-годишнина от създаването на Съединените щати. Поставени са портрети на първия президент Джордж Вашингтон и на настоящия държавен глава Доналд Тръмп, изработени от над 6000 пъзелни части. Между тях е разположена и „къща от карти“, а върху камината – конструкции от домино, които породиха критики заради негативни асоциации и символиката на „ефекта на доминото“.

Подготовката на украсата е започнала още в началото на годината, а в реализирането ѝ са участвали около 150 доброволци, подбрани след конкурс. Част от орнаментите са изработвани съвместно със студенти от цялата страна и впоследствие сглобявани в Белия дом.

Името на Мелания Тръмп обаче остава свързано и с противоречив момент от първия ѝ мандат, когато в изтекъл запис тя изрази раздразнение от задължението да организира коледната украса – коментар, който вероятно ще я следва и занапред.

Традицията първата дама да отговаря за коледната украса се утвърждава през 1961 г. с Жаклин Кенеди, която за първи път въвежда тематична концепция. През годините темите често отразяват исторически моменти – от почитта към жертвите на 11 септември при Лора Буш до символите на надежда и благодарност към медиците по време на пандемията от COVID-19 при Джил Байдън.