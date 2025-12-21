Лайфстайл:

Венецуела осъди задържането на петролен танкер от САЩ

21 декември 2025, 07:37 часа 314 прочитания 0 коментара
Венецуела осъди задържането на петролен танкер от САЩ

Венецуела осъди задържането на петролен танкер от страна на Съединените щати, като определи тези действия като тежък акт на международно пиратство, предава Ройтерс. В официално изявление властите във Венецуела заявиха, че „тези действия няма да останат ненаказани“, и подчертаха, че ще предприемат „всички съответни мерки, включително подаване на жалба пред Съвета за сигурност на ООН, други международни организации и правителства по света“. Още: Промяна в цената на петрола заради евентуални нови санкции

Ще се засили ли напрежението между Венецуела и САЩ?

Снимка: iStock

Още: Неочакван обрат с цената на петрола

По-рано американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум потвърди, че служители на Бреговата охрана на САЩ са спрели петролен танкер в Карибско моле вчера сутринта и са се качили на борда му. По думите ѝ корабът последно е акостирал във Венецуела. Супертанкерът „Сенчърис“ (Centuries), натоварен с до 2 милиона барела венецуелски суров петрол, е плавал под панамски флаг, съобщиха източници на Блумбърг, запознати със случая.

Това е вторият танкер, задържан от американски власти през този месец. За разлика от първия кораб, задържан на 10 декември, „Сенчърис“ не фигурира в публикуваните списъци или уведомления за санкции на САЩ.

Ноум заяви в публикация в социалните мрежи, че Министерство на отбраната на САЩ е оказало съдействие за операцията, проведена „преди зазоряване“.

Инцидентът може да засили напрежението между Вашингтон и Каракас. Американският президент Доналд Тръмп заяви в петък, че не изключва възможността за военен конфликт с Венецуела, съобщи Ен Би Си, позовавайки се на интервю с него. На въпрос дали евентуални удари на САЩ могат да доведат до война, Тръмп отговори: „Не коментирам това“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По-рано в събота Тръмп номинира генерал-лейтенанта от морската пехота Франсис Донован за ръководител на Южното командване на САЩ, което отговаря за операциите, свързани с блокадата на Венецуела. Донован в момента е заместник-началник на Командването на специалните сили на САЩ. Назначението му подлежи на одобрение от Сенат на САЩ, се посочва в съобщение на Пентагона.

Междувременно производството на петрол във Венецуела е достигнало целта на правителството от 1,2 милиона барела дневно, заяви в събота в социалните мрежи вицепрезидентът и министър на петрола Делси Родригес, цитирана от Блумбърг.

„Това се противопоставя и побеждава тормоза, враждебността и империалистичната незаконност, които атакуват и нарушават човешките права на венецуелците“, написа Родригес в публикация в своя акаунт в „Телеграм“.

Още: Заради "агресия на САЩ": Венецуела поиска извънреден Съвет за сигурност на ООН

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Доналд Тръмп Венецуела САЩ Николас Мадуро
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес