Старт на политическата 2026 г.: мандати, Изборен кодекс и служебен премиер на хоризонта

С първия работен ден от 2026 година стартира и новия политически сезон у нас. Очаква се още тази седмица президентът Румен Радев да пристъпи към връчването на проучвателните мандати за съставяне на правителство в рамките на 51-ото Народно събрание след оставката на кабинетът Желязков, гласувана през декември 2025 г.

По Kонституция първи папката за съставяне на ново правителство трябва да получи първата политическа сила в 51-ото Народно събрание ГЕРБ-СДС. Те ще имат 7 дни, за да реализират мандата. При неуспех, следващи по ред са "Продължаваме промяната-Демократична България", които също ще имат точно седмица, за да предложат ново правителство. В случай, че и те не изпълнят мандата, президентът го връчва на избрана от него парламентарна група. При третия мандат в конституцията не е изрично записан срок за изпълнението му.

Първите две формации вече обявиха че ще върнат папката, а очакванията са процудурата да не се бави дълго, за да се пристъпи към избори в средата или в края на март. В този смисъл при неуспех и на трите мандата, следва президентът да назначи служебен кабинет с премиер от определен кръг лица от т.нар. "домова книга", както и да насрочи предсрочните парламентарни избори.

Според промените в основния закон, Народното събрание продължава своята работа до изборa на нов състав. След насрочването на дата за избори, при старта на предизборната кампания е практика депутатите да излизат в отпуск. Преди това обаче очакванията са да се осъществят основни промени в Изборния кодекс, за които ще се търсят и съответните мнозинства.

