"Връщане назад няма": Гюров обяви началото на мащабна ревизия на обществените поръчки

"Служебното правителство няма да се огъне, връщане назад няма. Нашият мандат не произтича от зависимости, а от нуждата държавата да си поеме въздух, да възстановим правилата, да върнем изгубеното доверие". Това обяви преди началото на заседанието на служебното правителство премиерът Андрей Гюров в сряда. Още в уводните си думи той изведе на преден план темата с атаките към вътрешния министър Емил Дечев и започналите проверки от прокуратурата срещу неговата дейност.

"Може да са привикали вътрешния министър, но финансовият министър е тук - от него очаквам не само удължителен бюджет, но и ревизия на обществените поръчки, които сме заварили. Искам още днес да научим дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30€, които в аптеките се продават по 3€. Ако това е истина, ясно е защо ни атакуват още от първия ден. Тяхната поръчка е да сплашат вътрешния министър", бяха част от думите на премиерът.

Още: Списък с първи мерки и проверки: Известен лекар похвали служебното правителство

В заседанието на правителството е заложена именно точка с приемане на параметрите на удължителния закон за бюджета. Финансовият министър Георги Клисурски обясни след първото заседание на правителството, че в него са предвидени пари за 5% увеличение на заплатите в държавния сектор. Думите на премиера Гюров са по повод изявление на самия Клисурски, който сигнализира за десетократна надценка в обществената поръчка на Министерство на здравеопазването за ранна диагностика на два вида рак.

Още: Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Ивайло Илиев
