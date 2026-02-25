АПС ще сезират Конституционния съд за секциите в чужбина (ВИДЕО)

От парламентарната група на Алианса за права и свободи на Ахмед Доган в 51-ото Народно събрание ще сезират Конституционния съд. Това заяви депутатът Танер Али от партията на Доган пред медиите в парламента след като ветото на президента Йотова върху Изборния кодекс беше преодоляно с мнозинството от депутатите. Припомняме, че държавният глава върна за ново обсъждане текстовете, които ограничават броя на секциите извън ЕС до 20. От партията на Доган обаче нямат достатъчно гласове да сезират сами Конституционния съд.

Според него маските са паднали при гласуването на президентското вето. "Видяхте какво се случи в зала на второ четене. Благодарение и на "Ново начало", плюс двама независими, но с пет гласа подкрепиха този законопроект на второ четене. Това което се случи днес няма нищо общо с демокрацията, която същестувва в България и по света", каза Али. ОЩЕ: Ветото на Йотова падна, секциите извън ЕС ще са ограничени

Депутатът, който ги напусна

От АПС коментираха и депутатът Едис Даудов, който днес се закле на мястото на Хасан Адемов и който напусна групата само 30 минути по-късно.

"Трябва да питаме него. Явно предварително са се договорили така да се случи. Трябва да питаме колко пари е взел от Делян Певески", заяви още Али. ОЩЕ: Човек на Пеевски изкара 30 минути като депутат на Доган и напусна