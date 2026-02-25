"Сувенирна Lafka за хората": "Да, България" с отговор на Музея на сглобката (СНИМКА)

С инициативата "Сувенирна Lafka за хората" от "Да, България" отговориха на Музея на сглобката на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. Те представиха своя щанд със сувенири, който е разполжен тоно пред бившия кабинет на Пеевски в парламента, който той в края на миналата година превърна в музей, за да покаже, че сглобката е съществувала.

"Който тук се спира, от музеи разбира" пише на щанда, който беше рекламиран във "Фейсбук" на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Народе, идвай! Младежката организация на Да, България отвори лавка към музея", написа той в социалната мрежа.

Снимка: БГНЕС

"Магнитски за хладилника", прасенца, тениски и чаши

На щанда може да бъдат намерени магнити за хладилник, на които пише "Магнитски за хладилника".

Има и прасенца - играчки за вана, както и чаши с лика на Пеевски, на които пише "Аз ще правя държава с главно "Д" и "Не на омразата".

Снимка: БГНЕС

На ключодържателя също има лика на Пеевски от едната страна и пише "Експертът по успешен бизнес", а от другата КТБ, Lafka, Булгартабак, ИПК "Родина".

Сувенирите се раздават на минувачите безплатно до изчерпване на количествата. ОЩЕ: Пеевски създаде "Музей на сглобката" в кабинета си: Извини се и обеща позитивна кампания (ВИДЕО и СНИМКИ)

Снимка: БГНЕС