Прокуратурата каза искала ли е снемане на обяснения от служебния вътрешен министър

Софийска градска прокуратура (СГП) отрече да е искала снемане на обяснения от служебния вътрешен министър Емил Дечев. Това се казва в съобщение на страницата на прокуратурата в интернет. Припомняме, че депутати и служители от МВР подадоха сигнал в прокуратурата за оказван натиск от страна на служебния вътрешен министър Емил Дечев върху разследващите случаите “Петрохан“ и “Околчица“, при които загинаха петима мъже и едно дете. От СГП пишат, че съобщението е във връзка със запитвания от медии и оповестени в публичното пространство твърдения от длъжностни лица и уточняват:

По предварителна проверка, образувана по сигнали за упражнен институционален натиск и “пряка намеса в обективната работата“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като “Петрохан“ и “Околчица“, на 23.02.2026 г. наблюдаващ прокурор при СГП е дал подробни писмени указания на ГДБОП-МВР за извършване на конкретни действия във връзка с твърденията, посочени в сигналите.

Никъде в акта си наблюдаващият прокурор от СГП не е указвал да се снемат обяснения от длъжностно лице - служебен министър на вътрешните работи, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час, включително 25.02.2026 г. - 10,00 часа.

СГП припомня, че образуването на предварителната проверка във връзка със сигнал от народни представители от 51. Народно събрание и сигнали от високопоставени служители на МВР, е изрично задължение на прокуратурата съгласно чл. 145 от Закона за съдебната власт.

Припомняме, че вчера служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви, че срещу него е разпоредена предварителна проверка от прокуратурата. В интервю за БНР той коментира, че действията срещу него са част от "паническите ходове на една система, която усеща края си". По думите му в понеделник вечерта е бил информиран от ръководството на ГДБОП за започналата проверка.

