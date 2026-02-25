"Няма да отстъпим": Сръбските фермери блокираха страната

Хиляди сръбски фермери блокираха с тракторите си пътища в цялата страна, за да поискат по-високи субсидии, защита от евтини вносни продукти като мляко и свинско месо, както и по-бързи плащания за своите продукти, съобщава Ройтерс.

Протестите започнаха в югозападната част на Сърбия преди почти 2 седмици и се разпространиха в цялата страна, като вчера бяха атакувани 42 обекта.

Блокада до победа

В Богатич, малък селскостопански град, западно от Белград, трактори, украсени с национални знамена, задръстиха главното кръстовище. Фермерите заявиха, че блокадата ще остане в сила, докато исканията им не бъдат изпълнени.

"Готови сме на всичко и няма да отстъпим, защото това е дъното", каза Милан Зорбич, член на фермерска асоциация. Той заяви, че фермери като него са пропуснали дни, работещи на полето, докато са организирали протестите.

Сръбските млекопроизводители смятат, че големи количества вносно мляко и млечни продукти, главно от ЕС и останалата част от Западните Балкани, се продават на цени, далеч под тези, които сръбските фермери могат да произвеждат устойчиво, което води производителите към колапс.

Също така фермерите коментират, че живи свине са продавани на цени, далеч под стандартните нива, и че цените трябва да бъдат значително по-високи, за да покрият разходите, предаде БНР.

Те настояват за по-високи държавни субсидии и временни ограничения или тарифи върху някои селскостопански вносни продукти, за да се изравнят условията.

Източник: Getty Images

Съвпадение с антиправителствените протести

Министърът на земеделието Драган Гламочич заяви, че фермерите не са дошли на разговори, за да обсъдят мерки, насочени към подобряване на пазара на мляко. Според него някои търговци на дребно са обещали да увеличат покупките на млечни продукти от фермерите.

Протестите на фермерите съвпадат с продължаващите национални антиправителствени протести, които започнаха през 2024 г., след като 16 души загинаха, когато навес на жп гарата в Нови Сад се срути. Някои от плакатите на фермерите действително призоваваха сръбския президент Александър Вучич да подаде оставка.

През 2024 г. селското стопанство представляваше 6,1% от БВП на Сърбия, като секторът формираше 20% от работната сила в страната.

Сърбия е кандидат за членство в Европейския съюз и се е ангажирала да хармонизира селскостопанските политики с тези на блока, включително отваряне на пазара си за продукти от ЕС, отбелязва Ройтерс.