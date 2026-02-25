Важните срокове и дати преди предсрочните избори на 19 април

Подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април е в ход, а партиите и коалициите вече се регистрират за участие във вота. Крайният срок за участие е до 17:00 часа 4 март - тогава ще станат ясни всички кандидати в предсрочните избори, а листите с кандидати за народни представители следва да бъдат подадени до 17 март. Жребият за номерата за участие ще бъде на 18 март. Това са част от важните дати в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК) относно организацията на изборите, видя Actualno.com.

Според документа предизборната кампания започва официално на 20 март и приключва на 18 април, макар същия ден да е и определен като "ден за размисъл" и на практика партиите и коалициите закриват кампаниите си предишния ден, в случая - на 17 април. Гласуването на вота ще започне от 07:00 часа на 19 април и ще приключи в 20:00 часа, като ако има опашка от гласуващи, изборният ден може да бъде удължен до 21:00 часа, както и досега.

Още: Росица Матева: И на тези избори няма да има еднакви паравани за гласуване във всички секции

До четири дни след изборите, тоест не по-късно от 23 април, ЦИК трябва да обяви гласовете и разпределението на мандатите между партиите и коалициите. Окончателно имената на новите народни представители в 52-ото Народно събрание трябва да станат известни на 26 април. Дотогава кандидатите трябва да са премахнали и агитационните си материали.

За гласуващите у нас

Секциите за гласуване трябва да са определени не по-късно 27 февруари. Избирателите, чийто настоящ адрес е различен от постоянния и искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление за това не по-късно от 4 април. То може да бъде подадено до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник и съдържа: ЕГН, номер на документа за самоличност и подпис.

Заявлението може да бъде подадено и онлайн на сайта на Главната дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО). Целта на подаването на заявление за гласуване по настоящ адрес е да бъдат променени избирателните списъци. В България може да се гласува в секциите, към които хората са разпределени по списъците. Справка за номера и адреса на избирателната секция ще може да се прави на сайта на ГРАО.

Още: "Гражданските наблюдатели са независими": Цицелков поиска оставки в ЦИК

Хората с трайни увреждания трябва да подадат заявления (писмено или онлайн) за гласуване с подвижна избирателна кутия не по-късно от 4 април. За да се образува подвижна секция за дадено населено място, е необходимо да има подадени поне десет заявления.

Хората с увреждания могат да подават заявления за гласуване и до пет дни преди изборния ден, но ще могат да бъдат включени към списъка на гласуващи с подвижна секция, само ако в района им вече има образувана такава. Ще може да се гласува и в болници, затвори, на кораби и за да се образува секция, трябва да има поне десет желаещи.

За гласуващите в чужбина

До 27 февруари централната избирателна комисия трябва да оповести местата за гласуване в чужбина, където през последните пет години се е гласувало поне веднъж и са гласували поне сто души. По правило тези секции трябва автоматично да бъдат отново разкрити. В този период трябва да станат известни и местата за гласуване в консулски и дипломатически представителства.

Още: Историческо: ЦИК разписа район "Чужбина" с 4 депутати

До 24 март организациите на българи в чужбина може да правят предложения къде да са секциите за гласуване. В същия срок може да се подават и заявления за гласуване в чужбина. Това обаче не е задължително условие за гласуване зад граница - документът може да се попълни и непосредствено преди гласуването.

Подаването на заявления предварително може да послужи за очаквания за натовареността в секциите и евентуално по-добра организация.

До 28 март Централната избирателна комисия трябва да е определила броя и местата на секциите в чужбина. Предложенията за членовете на секциите в чужбина се правят от партиите и коалициите, както и от Министерството на външните работи до 2 април. Секционните избирателни комисии в чужбина трябва да са назначени до 6 април.

И през тази предизборна кампания Actualno.com ще ви разкаже детайлно всички важни детайли около начините за гласуване, разяснителната кампания и важните срокове, които да следите като избиратели.