Любопитно:

Важните срокове и дати преди предсрочните избори на 19 април

25 февруари 2026, 12:06 часа 228 прочитания 0 коментара
Важните срокове и дати преди предсрочните избори на 19 април

Подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април е в ход, а партиите и коалициите вече се регистрират за участие във вота. Крайният срок за участие е до 17:00 часа 4 март - тогава ще станат ясни всички кандидати в предсрочните избори, а листите с кандидати за народни представители следва да бъдат подадени до 17 март. Жребият за номерата за участие ще бъде на 18 март. Това са част от важните дати в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК) относно организацията на изборите, видя Actualno.com.

Според документа предизборната кампания започва официално на 20 март и приключва на 18 април, макар същия ден да е и определен като "ден за размисъл" и на практика партиите и коалициите закриват кампаниите си предишния ден, в случая - на 17 април. Гласуването на вота ще започне от 07:00 часа на 19 април и ще приключи в 20:00 часа, като ако има опашка от гласуващи, изборният ден може да бъде удължен до 21:00 часа, както и досега.

Още: Росица Матева: И на тези избори няма да има еднакви паравани за гласуване във всички секции

До четири дни след изборите, тоест не по-късно от 23 април, ЦИК трябва да обяви гласовете и разпределението на мандатите между партиите и коалициите. Окончателно имената на новите народни представители в 52-ото Народно събрание трябва да станат известни на 26 април. Дотогава кандидатите трябва да са премахнали и агитационните си материали.

За гласуващите у нас

Секциите за гласуване трябва да са определени не по-късно 27 февруари. Избирателите, чийто настоящ адрес е различен от постоянния и искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление за това не по-късно от 4 април. То може да бъде подадено до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник и съдържа: ЕГН, номер на документа за самоличност и подпис.

Заявлението може да бъде подадено и онлайн на сайта на Главната дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО). Целта на подаването на заявление за гласуване по настоящ адрес е да бъдат променени избирателните списъци. В България може да се гласува в секциите, към които хората са разпределени по списъците. Справка за номера и адреса на избирателната секция ще може да се прави на сайта на ГРАО.

Още: "Гражданските наблюдатели са независими": Цицелков поиска оставки в ЦИК

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Хората с трайни увреждания трябва да подадат заявления (писмено или онлайн) за гласуване с подвижна избирателна кутия не по-късно от 4 април. За да се образува подвижна секция за дадено населено място, е необходимо да има подадени поне десет заявления.

Хората с увреждания могат да подават заявления за гласуване и до пет дни преди изборния ден, но ще могат да бъдат включени към списъка на гласуващи с подвижна секция, само ако в района им вече има образувана такава. Ще може да се гласува и в болници, затвори, на кораби и за да се образува секция, трябва да има поне десет желаещи.

За гласуващите в чужбина

До 27 февруари централната избирателна комисия трябва да оповести местата за гласуване в чужбина, където през последните пет години се е гласувало поне веднъж и са гласували поне сто души. По правило тези секции трябва автоматично да бъдат отново разкрити. В този период трябва да станат известни и местата за гласуване в консулски и дипломатически представителства.

Още: Историческо: ЦИК разписа район "Чужбина" с 4 депутати

До 24 март организациите на българи в чужбина може да правят предложения къде да са секциите за гласуване. В същия срок може да се подават и заявления за гласуване в чужбина. Това обаче не е задължително условие за гласуване зад граница - документът може да се попълни и непосредствено преди гласуването.

Подаването на заявления предварително може да послужи за очаквания за натовареността в секциите и евентуално по-добра организация.

До 28 март Централната избирателна комисия трябва да е определила броя и местата на секциите в чужбина. Предложенията за членовете на секциите в чужбина се правят от партиите и коалициите, както и от Министерството на външните работи до 2 април. Секционните избирателни комисии в чужбина трябва да са назначени до 6 април.

И през тази предизборна кампания Actualno.com ще ви разкаже детайлно всички важни детайли около начините за гласуване, разяснителната кампания и важните срокове, които да следите като избиратели.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
ЦИК предизборна кампания авторски предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес