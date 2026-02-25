Обстрелван е американски самолет, летял от Колумбия за САЩ

Дупка от куршум е открита върху едното крило на самолет на американските авиолинии, летял от Меделин в Колумбия до Маями, САЩ, съобщиха американски медии. Авиокомпанията заяви, че нейните екипи по поддръжката са забелязали "пробив" по външната повърхност на самолета при рутинен оглед, след като той се върнал в Маями, отбеляза тевелизия "Ей Би Си Нюз".

"Летателният апарат бе веднага изтеглен за инспекции и допълнителен ремонт. Ще сътрудничим пряко на всички компетентни органи, за да проведем разследване на инцидента", съобщи компанията "Америкън Еърлайнс" пред "Ей Би Си Нюз". "Пробивът" е бил открит на дясното крило на самолета.

Самолетната компания подчертава, че не е имало ранени при инцидента и не са били отчетени технически проблеми по време на полета.

По данни на специализирания сайт за проследяване на полети "Флайтрадар24", цитирани от Франс прес, засегнатият самолет "Боинг 737 Макс 8" е осъществил полет от Маями до Меделин в неделя, а на следващия ден сутринта се е върнал в Маями.

В понеделник вечерта самолетът е отлетял без пътници за Далас, където се намира централата на "Америкън Еърлайнс". Там той ще премине цялостен ремонт, уточнява още авиокомпанията.

