Ас на Левски играе на неприсъща позиция, но Веласкес го превърна в най-големия му коз

Звездата на Левски Евертон Бала спокойно може да бъде определен за най-силния футболист на "сините" от началото на пролетния дял в Първа лига. Той бе избран и за най-добър играч на 21-вия кръг от първенството, след като бе с основна заслуга за победата на Левски над Ботев Пловдив, отбелязвайки два гола. Бала бе на високо равнище и в останалите мачове на столичани от началото на втория полусезон, а интересното е, че той играе на неприсъща позиция.

Евертон Бала предпочита да играе по левия фланг, но се адаптира успешно и към други позиции

Бала призна, че предпочита да играе като ляво крило, но в момента Веласкес го ползва в други зони на терена - по десния фланг, зад нападателя, а понякога и като "фалшива деветка". Способността на Бала да се адаптира към различни зони на терена му позволява да изпъква в почти всеки мач, а той отдава футболното си израстване и на Хулио Веласкес. Сега Евертон Бала и неговите съотборници осъзнават, че имат реални шансове да станат шампиони на България, но предпочитат да останат здраво стъпили на земята и да мислят мач за мач.

"Знам каква възможност се открива пред нас"

"Знам каква възможност се открива пред нас, но не обичам да прибързвам. Предпочитам да останем здраво стъпили на земята и да продължаваме да бъдем скромни, мислейки за следващия мач. Той определено ще бъде труден", каза Бала. "Ако трябва да бъда конкретен, любимата ми позиция е ляво крило. През цялата ми кариера съм играл там, но се адаптирах и на други, така че няма проблем къде точно съм на терена."

"Преди всичко съм отдаден на отбора и винаги търся израстване както на терена, така и извън него. Промених начина си на мислене при треньора Хулио Веласкес. Разбрах, че за да станеш голям играч, трябва отдаденост. Той ме научи да бъда професионалист както на терена, така и извън него. И до този момент се стараех да бъда, но сега това все повече личи на терена. Много съм щастлив от развитието ми и искам да му благодаря", добави още той.

