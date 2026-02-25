Орбан и Фицо вкарват страните си в капан

През последните дни всички станахме свидетели на заплахите и претенциите на управляващите в Унгария и Словакия по отношение на Украйна заради спрения транзит на руски петрол по нефтопровода "Дружба". А той е спрян заради повредите, нанесени на украинския участък от петролопровода, вследствие на руската атака от 27 януари - факт, пред който в Будапеща и Братислава си затварят очите, не смеейки да отправят дори подобие на критика към приятеля им в Кремъл, който има пълната заслуга за това.

За заплахите на Виктор Орбан и Роберт Фицо и ответните мерки, които предприемат кой знае защо срещу Украйна, но не и срещу виновника Русия, вече писахме многократно. Професорът в Киевския национален университет "Тарас Шевченко" Петро Олешчук обаче обръща внимание на друго. В интервю за Charter97 той посочва, че всичко това разкрива един много по-дълбок проблем - доброволната зависимост на Братислава и Будапеща от руския петрол.

"Двете страни умишлено попаднаха в енергиен и политически капан. Докато повечето европейски държави постепенно намаляваха зависимостта си от руските ресурси, Унгария и Словакия продължиха да разчитат на евтиния петрол от Русия, получавайки краткосрочни икономически ползи, но превръщайки енергийния си сектор в заложник на един-единствен източник. Всяко прекъсване (техническо, военно или политическо) за тях автоматично се превръща в криза", казва професорът.

И пояснява как това води до политически, както и до икономически щети за двете държави.

"Сега, вместо да признаят тази стратегическа грешка и да настояват за диверсификация, техните правителства пилеят политически капитал за изнудване на партньорите си от ЕС и оказване на натиск върху Украйна. Този курс на действие неизбежно води до изолация в самия Европейски съюз.

Икономически тази стратегия също изглежда губеща. Дори ако тръбопроводът "Дружба" може да бъде ремонтиран, общата тенденция ще остане непроменена. ЕС ще продължи политиката си на отхвърляне на руските енергийни ресурси, компаниите ще останат предпазливи да инвестират в страни, твърде тясно свързани с Москва, и всяка нова криза постепенно ще тласка унгарската и словашката икономики към все по-болезнен и драстичен разрив с "евтиния" петрол", казва той.

