Ветото на Йотова падна, секциите извън ЕС ще са ограничени

Парламентът окончателно преодоля ветото на президента Илияна Йотова върху последните изменения в Изборния кодекс и с това отвори нов фронт на напрежение - както по отношение на вота в чужбина, така и в партия БСП.

С 126 гласа "за", 86 "против" и 11 "въздържал се" депутатите потвърдиха текстовете, които въвеждат ограничение до 20 избирателни секции в държавите извън Европейския съюз, извън тези в дипломатическите и консулските представителства. Така едва 53 дни преди предсрочния вот на 19 април изборните правила бяха променени. Ограничението ще засегне най-силно българските общности в Турция, Великобритания и САЩ, където традиционно се откриват най-много секции.

При повторното гласуване законопроектът получи подкрепа от 64 депутати на ГЕРБ, 33 от "Възраждане", 3 от ДПС-Ново начало, 8 от БСП, 16 от ИТН и двама независими. Срещу него и в подкрепа на ветото гласуваха 32 представители на ПП-ДБ, 24 от ДПС, седем от БСП, 14 от АПС, шест от "Величие" и трима независими. Десетима от МЕЧ и един независим се въздържаха. Така ветото събра под необходимите 121 гласа, за да бъде уважено.

Гласуването обаче оголи и сериозен разлом в парламентарната група на БСП. Шестима социалисти се противопоставиха на новия си лидер Крум Зарков и на решението на Изпълнителното бюро, като на практика допринесоха за окончателното отхвърляне на президентското вето.

Освен тавана на секциите в държави извън ЕС, преодоляването на ветото има и друг ефект - отлага се създаването на избирателен район "Чужбина". В края на миналата седмица президентът Йотова с указ, а впоследствие и Централната избирателна комисия с решение бяха определили, че новият район ще разполага с четири мандата. След влизането в сила на закона обаче предстои и указът, и решението на ЦИК да бъдат отменени, а създаването на района отново да бъде отложено.

В законопроекта на "Възраждане", подкрепен от ГЕРБ, беше записано, че район "Чужбина" ще бъде създаден от 1 януари 2028 г. Това е второ отлагане - според действащия досега текст той трябваше да влезе в сила от 1 януари 2025 г.