Пеевски за оставката: Цялата отговорност е на коалицията "Сорос". Печелившият е друг и да идва още днес

11 декември 2025, 14:42 часа 628 прочитания 0 коментара
Пеевски за оставката: Цялата отговорност е на коалицията "Сорос". Печелившият е друг и да идва още днес

"Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията. Ние сме ги подкрепяли, за да можем да помагаме на хората и заради бюджета, с който казахме "не" на олигархията. Да може България да е социална държава и да има за всички съсловия. В момента цялата отговорност е на коалицията "Сорос" (ПП-ДБ) и само да им кажа, че печелившият е друг и да идва още днес".

Това коментира лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента минути след подадената оставка от премиера Росен Желязков и след края на процедурата по вот на недоверие. Припомняме, че трите многохилядни протеста в цялата страна със стотици хиляди по площадите искаха отстраняването на Пеевски от властта. Още: Протестът успя! Кабинетът "Желязков" подаде оставка (ВИДЕО)

Малко по-рано на 11 декември премиерът Желязков обяви оставката с думите: "Протестът беше срещу арогантност, срещу самонадеяност. Нашето желание е да бъдем на висотата и нивото на това, което очаква обществото. Това е момента за оставката - тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена".

Още: Историческият протест: Между 120 и 150 хиляди души в столицата и още толкова в цялата страна (СНИМКИ)

Член на ромската общност: "30 г. Пеевски и Борисов ни купуват, но купена любов се нарича проституция" (ВИДЕО)

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
