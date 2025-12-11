Борисов: Настоях за тази оставка, за да не ни заличат (ВИДЕО)

"Царят и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО. Историята след това заличи партиите им. ГЕРБ вкара държавата в Шенген и в Еврозоната и за да не ни заличат, настоях за тази оставка днес. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред ръководството на партията след като премиерът Росен Желязков подаде оставка. Той разказа, че не иска да остане неразбран пред младите хора, защото като родител и като треньор е разбрал, че дори да набиеш, да го нахокаш детето, оставаш неразбран.

"Когато седнеш и внимателно обясниш - те те разбират. Тези деца на площада - те са нашите деца, на всички българи. Защо им се сърдим, че искат да мечтаят. Благодарен съм, че Господ, че не ме е чул, мечтата ми беше Москвича на татко да бъде Лада. Ей само си виках: Господи, това ми дай, нищо няма да поискам, една Лада да карам аз. Това ми е била мечтата на 15-17", каза още Борисов.

Според него за в бъдеще рискът да ни завъртят геостратегически интереси е голям.

Още утре да бъде гласувана оставката

Борисов заяви, че още утре иска да бъде гласуван аоставката, за да спрат да му се катерят по гърба. "Не е модерно бе", заяви Борисов.

Успехите на правителството

Лидерът на ГЕРБ е убеден, че фактите за успехите на правителството са безпощадни. "През тези 11 месеца няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупциона сделка или каквото и да било. Точно обратното", каза Борисов. Той изброи успехите на кабинета за ПВУ, падането на мониторинговите доклади и вкарването в еврозоната.

Той отбеляза, че исторически "Да, България" не са участвали в нито едно ваожно нещо, свързано с България, за което те претендират, че са най-важни.