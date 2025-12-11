Лайфстайл:

Анализ: Големият въпрос е дали ПП-ДБ, Радев и Борисов са се разбрали да изритат Пеевски

11 декември 2025, 15:44 часа 316 прочитания 0 коментара
"Големият въпрос е дали сега ще се направи някакъв вид кабинет, или ще бъде някаква агония и отиваме директно на избори. Ще има облекчаване на напрежението сега, защото бе ясно, че този протест можеше да е още по-голям след Нова година, ако не бе получил искането си. Надеждата на Борисов е да се окаже, че Пеевски е на прицел, а самия той е успял да направи политическа маневра в последния момент и утре да не е в изолация".

Това коментира в блиц интервю след хвърлената оставка на правителството политологът и изследовател Първан Симеонов от агенция "МЯРА". По думите му на Борисов никак не му е леко, тъй като в собствените си очи е изглеждал почти прелегитимиран: "Беше на косъм да стане премиер, но Пеевски не му даде, а сега надеждата му е да се разкачи от него. Не че и сега не е мишена на протеста, но Борисов катапултира навреме", каза той.

Снимка: Actualno.com

Ролята на опозицията

"По всяка вероятност отиваме на избори. ПП-ДБ трябва да бързат за нови избори, за да се възползват от тази енергия, която вдигнаха. Те самите впрочем се изненадаха от този развой на нещата - спомняте си как промениха от "нов бюджет" към "оставка", чуто от площада", подчерта Симеонов. Според него следващия въпрос касае именно новите избори:

"Големият въпрос е дали са се събрали и договорили ПП-ДБ, Радев и Борисов да изритат Пеевски. Ако е така, това ще значи политически край на Пеевски. Ако обаче той обяви война на Борисов сега, това също няма да е никак лесно за лидера на ГЕРБ", коментира още Симеонов.

Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Делян Пеевски оставка Първан Симеонов
