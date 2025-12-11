Оставката на Желязков влиза веднага в парламента (ВИДЕО)

Оставката на правителството ще влезе за разглеждане като първа точка в утрешната програма на парламента. Това поиска лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в първото си изявление, след като премиерът Росен Желязков обяви края на кабинета си. Председателят на парламента Рая Назарян обеща това да се случи.

Борисов даде да се разбере, че друго правителство в настоящото Народно събрание няма да има. "Никакво преформатиране няма да има. Техните тарикатски номера няма да минат. Няма повече да се катери на гърба ми никой", закани се Борисов по адрес на ПП-ДБ.

Управляващите няма повече да се занимават и с държавния бюджет, който беше приет на първо четене в парламентарните комисии и в петък беше планирано да влезе в пленарната зала. "Никакъв бюджет няма да се гледа от нас", отсече Борисов.

