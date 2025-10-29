Управляващите пазят Пеевски от закон санкционирани по "Магнитски" да не заемат постове

Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание отхвърли на първо четене законопроекта на "Възраждане", с който партията предлага да се забрани на лица, санкционирани по глобалния закон "Магнитски", да заемат държавни, местни и партийни постове. Предложението бе мотивирано с аргумента, че в България трябва да се въведе ясен антикорупционен стандарт и да се предотврати възможността хора с наложени международни санкции да упражняват власт и влияние.

При гласуването в правната комисия петима депутати подкрепиха законопроекта, осем бяха "против", а трима се въздържаха.

Основната идея на проекта е въвеждането на нов критерий за достъп до изборни и назначаеми длъжности – липса на санкции за корупция, наложени от чужди държави или международни институции. Според "Възраждане" това би ограничило участието в политическия и административния живот на лица, срещу които има доказани антикорупционни действия от международни органи, но българските власти не са предприели мерки. Още: Питаш Пеевски и Йордан Цонев за "Лукойл", властта и Магнитски, оставаш без акредитация за парламента: Кой е причината да се случи? (ВИДЕО)

Управляващите пазят Пеевски

Представителите на управляващото мнозинство обаче се противопоставиха на предложението. Бранимир Балачев (ГЕРБ) заяви, че законът "Магнитски" няма юридическа сила в България: "Това не е съдебна присъда, а политическо твърдение. Днес е Пеевски и Горанов, утре може да бъдем аз и вие", каза той.

От "ДПС - Ново начало" също определиха идеята като противоконституционна. "Абсурдно е да ограничавате правата на български граждани въз основа на административен акт на трета държава, без доказателства, събрани от наш съд", заяви Хамид Хамид. Той даде пример с хипотетичен случай, при който "антикорупционен орган на Бурунди или Северна Корея" би могъл да санкционира български депутати, и предупреди, че това би било правен прецедент.

Костадин Костадинов отвърна, че целта на законопроекта е да разкрие двойния стандарт в прилагането на международните санкции: "Когато става дума за фирми, ние прилагаме санкциите, но когато става дума за лица, се правим, че не съществуват. Това е избирателно правоприлагане."

Депутатът Петър Петров ("Възраждане") допълни, че текстовете са насочени към ограничаване на достъпа до власт на хора, санкционирани за корупция, извършена именно в България. "Не става дума за хора, санкционирани от Конго или Северна Корея, а за такива, уличени в корупция у нас", уточни той. Още: Приятел в нужда се познава: Борисов помага на Пеевски да се размагнетизира

Подкрепа за предложението дойде от "Морал, единство, чест" (МЕЧ). Христо Расташки заяви, че е недопустимо в XXI век хора с международни санкции за корупция да имат достъп до публични длъжности. "Тяхното място не е в Народното събрание, а там, където се излежават присъди", каза той.

Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало" репликира, че единствено съдът може да лиши гражданин от избирателни права, а не чужда администрация: "Ако има престъпление – това се казва от съда, а не от адвокат Расташки."

След дебата законопроектът на "Възраждане" бе отхвърлен, но Костадинов обяви, че партията ще внесе отново предложенията си в пленарната зала, настоявайки, че България не може да допуска "санкционирани за корупция" да стоят начело на партии и държавни институции.