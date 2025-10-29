Любопитно:

Управляващите пазят Пеевски от закон санкционирани по "Магнитски" да не заемат постове

29 октомври 2025, 17:42 часа 728 прочитания 0 коментара
Управляващите пазят Пеевски от закон санкционирани по "Магнитски" да не заемат постове

Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание отхвърли на първо четене законопроекта на "Възраждане", с който партията предлага да се забрани на лица, санкционирани по глобалния закон "Магнитски", да заемат държавни, местни и партийни постове. Предложението бе мотивирано с аргумента, че в България трябва да се въведе ясен антикорупционен стандарт и да се предотврати възможността хора с наложени международни санкции да упражняват власт и влияние.

При гласуването в правната комисия петима депутати подкрепиха законопроекта, осем бяха "против", а трима се въздържаха.

Основната идея на проекта е въвеждането на нов критерий за достъп до изборни и назначаеми длъжности – липса на санкции за корупция, наложени от чужди държави или международни институции. Според "Възраждане" това би ограничило участието в политическия и административния живот на лица, срещу които има доказани антикорупционни действия от международни органи, но българските власти не са предприели мерки. Още: Питаш Пеевски и Йордан Цонев за "Лукойл", властта и Магнитски, оставаш без акредитация за парламента: Кой е причината да се случи? (ВИДЕО)

Управляващите пазят Пеевски

Представителите на управляващото мнозинство обаче се противопоставиха на предложението. Бранимир Балачев (ГЕРБ) заяви, че законът "Магнитски" няма юридическа сила в България: "Това не е съдебна присъда, а политическо твърдение. Днес е Пеевски и Горанов, утре може да бъдем аз и вие", каза той.

От "ДПС - Ново начало" също определиха идеята като противоконституционна. "Абсурдно е да ограничавате правата на български граждани въз основа на административен акт на трета държава, без доказателства, събрани от наш съд", заяви Хамид Хамид. Той даде пример с хипотетичен случай, при който "антикорупционен орган на Бурунди или Северна Корея" би могъл да санкционира български депутати, и предупреди, че това би било правен прецедент.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Костадин Костадинов отвърна, че целта на законопроекта е да разкрие двойния стандарт в прилагането на международните санкции: "Когато става дума за фирми, ние прилагаме санкциите, но когато става дума за лица, се правим, че не съществуват. Това е избирателно правоприлагане."

Депутатът Петър Петров ("Възраждане") допълни, че текстовете са насочени към ограничаване на достъпа до власт на хора, санкционирани за корупция, извършена именно в България. "Не става дума за хора, санкционирани от Конго или Северна Корея, а за такива, уличени в корупция у нас", уточни той. Още: Приятел в нужда се познава: Борисов помага на Пеевски да се размагнетизира

Подкрепа за предложението дойде от "Морал, единство, чест" (МЕЧ). Христо Расташки заяви, че е недопустимо в XXI век хора с международни санкции за корупция да имат достъп до публични длъжности. "Тяхното място не е в Народното събрание, а там, където се излежават присъди", каза той.

Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало" репликира, че единствено съдът може да лиши гражданин от избирателни права, а не чужда администрация: "Ако има престъпление – това се казва от съда, а не от адвокат Расташки."

След дебата законопроектът на "Възраждане" бе отхвърлен, но Костадинов обяви, че партията ще внесе отново предложенията си в пленарната зала, настоявайки, че България не може да допуска "санкционирани за корупция" да стоят начело на партии и държавни институции.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Делян Пеевски правна комисия санкции закон Магнитски закон Магнитски
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес