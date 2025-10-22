Войната в Украйна:

22 октомври 2025, 11:17 часа 306 прочитания 0 коментара
Идея: Санкционирани по"Магнитски" със забрана да заемат държавни постове

Депутати от "Възраждане" подготвят законодателни промени, с които ще се забрани на лица, санкционирани за корупция по глобалния закон "Магнитски", да заемат висши държавни и партийни постове в България. Това обяви лидерът на партията Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

"За нас е напълно логично евроатлантическите сили в този парламент да подкрепят подобен законопроект. Законът "Магнитски'" се бори срещу корупцията – кауза, за която твърдят, че отстояват и ГЕРБ, и ДПС, и ПП-ДБ, както и всички останали евроатлантически метастази в това Народно събрание", заяви Костадинов.

По думите му "Възраждане" ще внесе два отделни законопроекта – един с промени в Изборния кодекс и друг с изменения в Закона за политическите партии. Още: Приятел в нужда се познава: Борисов помага на Пеевски да се размагнетизира

Костадинов напомни, че вече има подобен прецедент и без специален закон. Той посочи примера с партията на бизнесмена Васил Божков, която не беше допусната до участие в избори, въпреки че Божков формално не заемаше ръководна позиция в нея.

"България вече има партия, в чието ръководство стои лице, санкционирано по "Магнитски". Това се превърна в банална реалност", каза Костадинов, визирайки лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски

"Две партии - една цел - един човек"

Коментирайки съвместното изявление на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" от тази сутрин, Костадинов заяви, че то му напомня на лозунг от миналото – "две партии, една цел". "Навремето БКП говореше от името на БЗНС. Днес имаме две партии – един човек", каза той. 

Лидерът на "Възраждане" допълни, че според него ГЕРБ фактически е капитулирала пред Пеевски. "Доста тъжен край за човек, който едно време ходеше с ръце на колана. Очевидно е, че Пеевски пенсионира Борисов", заяви Костадинов. Още: По закона "Магнитски": БОЕЦ подаде сигнал с видео срещу Йордан Цонев в САЩ

Той подчерта още, че "Възраждане" няма да подкрепи идеята за ротационно председателство на Народното събрание, обсъждана по време на Съвета за съвместно управление между ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ". По думите му председателят на парламента Наталия Киселова трябва да подаде оставка.

Ивайло Анев
