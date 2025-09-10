Управляващите, Пеевски и "Възраждане" спасиха премиера от изслушване за боя в Русе

Народното събрание отхвърли предложението на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) премиерът Росен Желязков да бъде изслушан във връзка с инцидента от 4 септември, при който бе пребит директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров.

Инцидентът се разигра късно вечерта, след като Кожухаров, придружен от семейството си и приятели, напуснал русенско заведение. На пътя възникнал конфликт с друга компания след забележка. В последвалия скандал четирима тийнейджъри нападнали Кожухаров, който бе тежко ранен и претърпя две операции в болница "Канев". Той е със счупено ребро, пробит бял дроб и увреждания на бъбрек, като е загубил близо литър и половина кръв.

Според първоначалната версия на вътрешния министър Даниел Митов младежите са започнали побоя, но разпространено в социалните мрежи видео показва, че пръв е посегнал спътникът на полицейския началник – 36-годишният Георги Димитров. Още: Шефът на полицията в Русе не е тестван за алкохол: Зам.-министърът на вътрешните работи с подробности за побоя

Дебатът

Предложението за изслушване на премиера бе внесено от депутати на ПП-ДБ, начело с председателя на ДСБ Атанас Атанасов, който аргументира, че обществото очаква прозрачност и че Министерският съвет по Конституция отговаря за сигурността в страната.

Въпреки настояването му, управляващото мнозинство от ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ" и двама независими не подкрепиха искането. "Възраждане" не участваха в гласуването. От 186 гласували едва 61 депутати подкрепиха предложението – сред тях ПП-ДБ, един от БСП, "Алианс за права и свободи" на Ахмед Доган, МЕЧ и "Величие". Още: "Абсолютен лъжец": Организират протест за оставката на Даниел Митов

Атанасов настоя за прегласуване с аргумента, че "не може да се гради доверие в институцията с криене на информация", но и вторият опит се провали. Вместо това първа точка в дневния ред остана изборът на заместник-омбудсман.