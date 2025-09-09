Нови кадри потвърждават версията на задържаните за боя в Русе (ВИДЕО)

Facebook групата BG Elves публикува записи от две камери в Русе, за които твърди, че показват сблъсъка между началника на полицията в града Николай Кожухаров, неговия съсед и четирима младежи. Кадрите отразяват известните до момента обстоятелства около инцидента, но добавят и нови детайли.

Миналата седмица полицията съобщи, че Кожухаров е бил нападнат от шофьори, движещи се с висока скорост. Първоначално в медиите се твърдеше, че те са "дрифтили", а той им направил забележка. По-късно бяха задържани четирима тийнейджъри, двама от които са обвинени за нанасяне на тежка телесна повреда, а всички – за хулиганство. Според един от задържаните, сбиването започнало след като мъж застанал пред колата им, спрял я и ударил шофьора през стъклото. Още: „МВР разпространява дезинформация“: „Да, България“ заговориха за оставки след записите от Русе (ВИДЕО)

Какво показват записите

На единия клип се вижда част от описаната ситуация, но кадрите са частично закрити от спрян автомобил. Според официалната версия, полицейският началник е бил със свой съсед, а в колата са пътували четирима младежи. На видеото се вижда как висок мъж в черни дрехи приближава от страната на шофьора и започва първото спречкване. От кадрите се вижда ясно удар, който първоначално се нанася от човек, който е извън колата на предполагаемите нападатели.

От другата страна се виждат още двама души в бели дрехи, като единият от тях е Кожухаров. След като младежите слизат от автомобила, сбиването се премества между паркираните коли вляво и видимостта се губи.

Записите отговарят и на разказа, който чухме и от 18-годишния Кирил Гочев в съдебна зала, който твърди, че първият удар е нанесен от спътника на полицейския началник, а после той му е отвърнал. Още: "Краката му са колкото ръката ми": Бащата на Жулиен не вярва, че е синът му е съборил шефа на ОДМВР - Русе

Засега няма официална информация дали има свидетели извън двете групи. Според публикации полицейският началник е бил със съпругата и детето си, а съседът – също с дете. На видеото се вижда как жена се връща към мястото на инцидента, следвана от малко дете. Появява се и второ дете, а малко по-късно през кадъра минава велосипедист, следван от друг мъж.

Какво предшества сблъсъка

Друг запис показва автомобила да преминава по улицата в 00:24 ч., а секунди по-късно е спрян в края ѝ. Малко преди това камерата заснема жена с дете, които вървят покрай паркирани коли, вместо по тротоара. Това предизвика коментари в социалните мрежи дали именно преминаването на колата покрай тях не е провокирало намесата на съседа на Кожухаров.

Жената по-късно се връща към мястото на инцидента, последвана от детето, което първоначално е продължило напред, но след това се връща и остава наоколо. Още: До 15 г. затвор грози двама от младежите, нападнали директора на МВР в Русе

Видеото с продължителност близо 20 минути е придружено от коментар в групата: "Вижда се, че момчетата не дрифтят. Линейката стигна до колата на момчетата и се върна веднага на заден ход. Не са качили никой. Чупили са ми ребро. Боли жестоко, не можеш да дишаш, болката те души. След линейката си тръгнаха полицейските коли. После си тръгнаха и момчетата."

От групата поставят въпроси защо тийнейджърите не са били арестувани на място и защо, ако Кожухаров е със счупено ребро, линейката не го е откарала.