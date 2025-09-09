Викат Желязков в парламента заради боя в Русе, местен съд обеща безпристрастност

Инцидентът от 4 септември, когато беше нападнат и тежко пострада директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров, вече има политически и институционален отзвук. Председателят на ДСБ Атанас Атанасов и народните представители от партията внесоха искане за изслушване на министър-председателя Росен Желязков в Народното събрание. Според тях официалните версии на институциите си противоречат – МВР първоначално определи случая като "битов инцидент", а прокуратурата говори за "тежка телесна повреда, нанесена на полицейски орган".

"Противоречията и липсата на прозрачност подкопават доверието в институциите и засягат сигурността на всички граждани", посочват от ДСБ. Те настояват премиерът да представи пълна хронология на събитията – от данните в системата 112 и действията на МВР и Спешна помощ, до уведомяването на прокуратурата и последвалите разпореждания. Предложението е изслушването да бъде включено като първа точка в дневния ред на парламента в сряда. Още: "Абсолютен лъжец": Организират протест за оставката на Даниел Митов

Позицията на съда в Русе

На фона на политическите искания, Окръжният съд в Русе отхвърли съмненията за пристрастност по делото. Родителите на един от обвинените младежи поискаха казусът да бъде преместен извън Русе, тъй като се опасяват от зависимости между полицейския началник и местните магистрати.

"Съдиите в Окръжен съд – Русе сме квалифицирани и с дългогодишен стаж, а в работата си се ръководим единствено от закона и събраните по надлежен ред доказателства, като никакви външни фактори – обществено мнение, медиен натиск, служебни взаимоотношения или политически пристрастия, не могат да ни повлияят. Това се отнася и за разпределението на делата", се казва в официалната позиция на институцията. Още: Нови кадри потвърждават версията на задържаните за боя в Русе (ВИДЕО)

Съдът гарантира, че правосъдието се осъществява "в пълно съответствие със закона, при зачитане правата и законните интереси на всички страни в процеса".

Припомняме, че четирима младежи на възраст между 15 и 19 години са обвинени за нападението, като двама от тях са с повдигнати обвинения за причиняване на тежка телесна повреда. Мерките им за неотклонение засега са постоянен арест, който адвокатите обжалват. Комисар Николай Кожухаров остава в интензивното отделение на болница "Канев" в Русе.