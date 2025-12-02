Васил Терзиев: Този протест беше опорочен от малка група провокатори и хулигани

Днес София беше сцена на най-многолюдния и напълно мирен протест през последното десетилетие. Хиляди граждани излязоха с решимост, но достойно, и спокойно – и точно този протест беше опорочен от малка група провокатори и хулигани, които нямаха място сред тях. Това написа на профила си във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

Ето какво още написа той:

Болезнено е да гледаме как се руши градът ни – счупени витрини, запалени кофи, щети по инфраструктурата, поражения по ключови улици и мостове.

Трябва да бъда категоричен: МВР не се справи с гарантирането на реда.

Имаше ясни предварителни сигнали за провокации, но въпреки това в центъра влязоха хора с бомбички, пиратки и предмети, които нямат място на мирен протест. Това поставя сериозни въпроси към готовността и действията на полицията – въпроси, на които министърът трябва да даде отговор.

Искам да се обърна към софиянци:

Не се поддавайте на провокации. София е нашият дом и няма да позволим малка група организирани хулигани да определят облика на града ни.

След приключване на пожарните и полицейските действия, градът ще бъде почистен и възстановен, а транспортът – пуснат.

Провокаторите бяха видими – маскирани, организирани, облечени в черно. Те не са лицето на протестиращите.

София ще се възстанови, а гражданският глас няма да бъде заглушен.

