Вигенин: Борбата с рака изисква ясна институционална отговорност

Евродепутатът се ангажира да защити средствата за борба с рака в следващия европейски бюджет

„Много е важно да има ясна институционална отговорност - кой за какво отговаря, в какъв срок, как измерваме резултата. Има много идеи, много инициативи, но в крайна сметка всичко това е необходимо да заработи като система. Без този подход, няма да има резултати.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на прогрсивния алианс на сациалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин, който участва във дискусията, посветена на развитието на Българския национален хъб на Мисията срещу рака. Тя се проведе в рамките на Годишната асамблея на Съвместната онкологична национална мрежа и 17-ата Национална онкологична конференция МОРЕ 2026. Събитието събра представители на институциите, науката, здравеопазването, образованието, местната власт, бизнеса и гражданското общество.

Вигенин обърна внимание, че в България проблемът не е дали имаме добри специалисти и проекти. „Въпросът е дали тези усилия са свързани в една работеща система. И мисля, че там е мястото, където можем да направим повече", препоръча той. Затова според него Българският национален хъб на Мисията срещу рака дава насока как да се свърже науката, превенцията, ранната диагностика, лечението, иновациите и при това при участието на пациентите в тази система.

Евродепутатът подчерта, че европейски програми могат да дадат средства, знания, партньорски възможности, но те не могат да заменят националната отговорност. "Институциите трябва да работят с разбирането, че пациент е всеки един от нас. И развитието на системата е в полза на цялото общество и всяко едно допълнително усилие си струва. Да не казваме: "Аз не отговарям за това", всеки един от нас да може да каже: "Какво мога да направя аз, на позицията, на която съм, за да бъдат нещата по-добре?". И затова трябва да имаме ясно управление на процеса, работещи данни, ясен механизъм на взаимодействие, който да свърже науката със здравеопазването, пациентите и публичната власт", представи Вигенин пътя за решаване на част от проблемите в сектора.

Самият Кристиан Вигенин пое персонална отговорност като член на Комисията по обществено здраве в Европейския парламент да работи в две конкретни посоки: „От една страна да има повече видимост и публичност и на европейско, и на национално равнище на тези проблеми. От друга страна - да гарантираме, че парите за здравеопазване не само ще бъдат запазени, но ще бъдат и увеличени, че средствата за Европейския план за борба с рака също ще бъдат гарантирани и няма да се пренасочват, каквито идеи имаше.“ Евродепутатът вече настоява пред европейските си колеги- здравеопазването и финансирането на европейско равнище за борбата с рака, наистина да бъде приоритет.

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